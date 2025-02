El final de 'Shingeki no Kyokin' sigue levantando ampollas. Estos son algunos de los detalles que los fans del anime siguen sin perdonar a Hajime Isayama

Aunque la serie de anime terminó en 2023, estamos a puntito de revivir el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') con su paso por los cines el próximo 13 de febrero. 'The Last Attack', será una película recopilatoria que reúne los capítulos finales con retoques a la animación, una nueva mezcla de sonido y una escena inédita, y promete ser todo un espectáculo para los fans del anime.

Y es que aunque con el tiempo los fans de Hajime Isayama se han ido relajando y apreciando el final de 'Shingeki no Kyojin' tal y como es, el manganime no se libró de polémicas y aún hay detalles que los fans siguen sin perdonar.

¡Aviso! Este artículo obviamente contiene spoilers de 'Shingeki no Kyojin'

Se descubrió el pastel

Cuando comenzó 'Shingeki no Kyojin' muchos fans pensaron que era un anime de acción en el que los personajes simplemente se enfrentarían a monstruos gigantescos y quizás habría algún entramado político. Pero al descubrir el mundo más allá de los muros, la trama de la serie cambió por completo.

'Shingeki no Kyojin' demostró ser bastante más compleja, con personajes que se movían en moralidades muy grises, y con una fuerte crítica a la guerra y el racismo. Y llegado el punto los Titanes casi pasaron a ser irrelevantes al centrarnos en los conflictos que los humanos seguían causando a través de los siglos. Ciertamente, le dio mucha más profundidad a la historia, pero no llueve a gusto de todos.

La muerte de Sasha

Si habías sobrevivido a las tres primeras temporadas del anime, ya parecía que estabas encarrilado a sobrevivir el final. Porque gran parte de los reclutas del ciclo 104 terminan muriendo durante la primera parte de la historia, y luego el Cuerpo de Exploración es reducido brutalmente en su última gran batalla.

Así que la muerte de Sasha es un golpe inesperado (y más cuando pasa de la manera más tonta). Que fuera uno de los personajes favoritos de los fans tampoco ayudó, pero demostró que nadie seguía a salvo en la historia.

De héroe a villano

Una de las decisiones más polémicas de toda la serie ha sido la transformación de Eren Jaeger. El protagonista de 'Shingeki no Kyojin' empezó la historia como un chaval que quería comerse el mundo y luchar por la paz... Y terminó siendo un tremendo genocida, convertido en "el mal mayor" y dispuesto a arrasar el resto del planeta con tal de destruir a sus enemigos.

Aunque es una evolución relativamente consecuente de todo lo que le ocurre en la historia, muchos fans siguen sin perdonar este cambio en su personalidad. Y más porque no tuvo una redención ni un final feliz a nivel personal. No se puede tener todo.

Está feo, hombre

A raíz de la decisión de Eren de despertar a los Titanes Colosales de los muros y arrasar con el resto del mundo también surgió uno de los aspectos más polémicos de la historia: la justificación del genocidio.

'Shingeki no Kyojin' mantiene que el ser humano está encerrado en un ciclo de violencia infinito (y su epílogo lo deja muy claro), pero la gran solución de Eren para romper el ciclo fue eliminar a casi el 90% de la población. Aunque la otra solución de Grisha (esterilizar a todos los Eldianos para acabar con los Titanes) tampoco es que fuera mucho mejor.

No hay finales felices

La verdad es que esta habría que haberla visto venir de lejos, sobre todo por el tono tan crudo que lleva toda la historia. Y es que los que esperaban que 'Shingeki no Kyojin' fuese a tener un final feliz, se llevaron un chasco tremendo.

Es una historia complicada que no se resuelve con algo tan simple como "pues Eren y Mikasa se casan, todo el mundo se lleva bien y nada malo vuelve a suceder nunca más". Eren muere, Mikasa termina rehaciendo su vida con otro hombre, y la guerra en realidad nunca deja de existir porque el ciclo de violencia está destinado a continuar. Hay finales, pero agridulces.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Estos son los personajes de 'Shingeki no Kyojin' que más Titanes han matado a lo largo del anime, y el más letal es imparable