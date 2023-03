'Shingeki no Kyojin': 10 curiosidades que quizás no sabías sobre Eren Jaeger, el protagonista que se convirtió en el gran villano de su anime

Ya ha vuelto por fin 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), aunque la alegría nos ha durado poco y más porque el nuevo capítulo del anime ha sido absolutamente brutal y devastador.

'Shingeki no Kyojin' nunca ha sido un anime especialmente alegre y siempre ha estado lleno de drama y de momentos que te arrancan el corazón de cuajo, pero las cosas se han vuelto todavía más turbias desde que que comenzó la larguísima Temporada Final.

El cambio más duro sin duda ha sido ver como Eren Jaeger pasaba de ser un protagonista decidido y carismático al absoluto villano de la serie, con bandos completamente enfrentados uniéndose para tratar de detenerle. Toda esta evolución le ha convertido en un personaje fascinante y lleno de matices, y si queréis saber más detalles sobre cómo Eren llegó a ser Eren, aquí van algunas curiosidades que quizás no conocíais.

La importancia de su nombre

Muchos creadores de manga se piensan muy bien los nombres de sus personajes, y Hajime Isayama no fue menos con varios de los protagonistas de 'Shingeki no Kyojin'. En el caso de Eren, su nombre es de origen turco y viene a significar algo así como "aquel que progresa hacia la madurez divina y la sabiduría sagrada". Teniendo en cuenta que para los Jaegeristas Eren se convierte en una figura sagrada, el significado terminó pegándole bastante.

También se parece a la palabra alemana Ehre, que en plural se escribe "Ehren" y que significa honor. Su apellido Jaeger viene del alemán Jäger, que significa cazador, y también le va que ni pintado en los primeros arcos de la serie.

Muchas bajas a su nombre

Eren es un personaje letal, y de los graduados en el Cuerpo de Entrenamiento 104, es el que puede presumir de haber matado más titanes. Eso sí, únicamente en su forma de titán, porque tiene más poder que nadie para destruir, en su forma de humano únicamente ha conseguido matar un titán.

El rival que se le resiste

Aunque como titán Eren tiene una fuerza y poder sobrehumanos, todavía hay una cosa que se le resiste: vencer a Jean Kirstein a un pulso. En la 'Attack on Titan Character Encyclopedia', Isayama reveló cómo se daría una competición a pulsos entre el grupo de la 104, y Eren y Jean terminarían empatando sin que ninguno tuviera ventaja.

Modelado con cuidado

Isayama ya ha colado más de una vez referencias al mundo del cine y la televisión en 'Shingeki no Kyojin', y también al mundo del wrestling y de las artes marciales mixtas. En el caso de Eren, su aspecto como Titán de Ataque está inspirado en dos luchadores.

Sus referencias fueron Yūshin Okami y Takanori Gomi, ambos luchadores de artes marciales mixtas. Quizás físicamente no nos recuerden tanto a Eren, pero por lo visto Gomi inspiró el estilo de combate del Titán de Ataque.

Perdido en la traducción

Eren odia a los titanes (irónicamente, para él mismo), y su odio por estas criaturas son su gasolina para la primera parte de la historia. En japonés este odio es todavía más palpable por la manera en la que se refiere a ellos, usando el sufijo -hiki, que se utiliza para animales pequeños.

Por el tamaño masivo de los titanes, debería usar el sufijo -tai para animales más grandes, pero es otra manera de mostrar su desprecio por ellos.

El cambio físico no fue al tuntún

En las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin', Eren tiene un corte de pelo corto muy característico, pero ya cerrando la tercera temporada vemos que se lo empieza a dejar largo poco a poco. Ser consciente del futuro con sus poderes del Titán de Ataque le sume en una terrible depresión, así que cuando reaparece en la cuarta haciéndose pasar por un soldado herido ya tiene una buena melena y según Isayama este cambio físico refleja su conflicto interior.

"Está en un estado en el que ya no presta atención a cómo le ve la gente, así que se lo deja crecer", explicó el mangaka en una entrevista. "Ya que se supone que es un paciente hospitalizado [cuando se infiltra en Marley], debería haber tenido un corte de pelo más limpio".

Las paletas bailan

Hablando del pelo, si sois "anime only" posiblemente penséis en el pelo de Eren como castaño, aunque en el manga es completamente negro. En la 'Attack on Titan Character Encyclopedia', Isayama explicó que le dio a Eren ese color de pelo porque es un personaje con mucha energía y era mucho más fácil dibujar líneas cinéticas y de movimiento en personajes con el pelo negro.

En el caso de los ojos de Eren, en el manga son de color gris azulado, mientras que en son de un verde azulado mucho más intenso para reflejar con más intensidad sus emociones. En el manga parodia directamente son de color dorado, así que los colores bailan un poco dependiendo de en qué medio nos movamos. Lo que sí que no suele cambiar es que Eren siempre comparte color de ojos con su padre, Grisha.

Saltándose el arquetipo

Isayama no quería que Eren fuera un héroe al uso. En muchos mangas, los poderes de los protagonistas vienen dados por su herencia familiar y su sangre, pero Isayama quería dejar atrás el arquetipo de héroe predestinado.

Sí que es cierto que la sangre de Eldiano de Eren es importantísima para la trama, pero también consigue sus poderes de Titán casi por "accidente". Su familia tiene un gran impacto en su destino como personaje, así que quizás Isayama no lo esquivó del todo.

Estrella por sorpresa

Aunque es el protagonista de la serie, Isayama no esperaba que los lectores y los espectadores fueran a apreciarle tanto, y mucho menos que fuese a ser uno de los personajes más populares. Para el mangaka, Eren no era tanto un personaje, si no un medio para contar la historia que quería.

"Eren es alguien que existe por la historia en sí misma, así que hacerle "vivo" es muy difícil. En otras palabras, es un esclavo de la historia", dijo Isayama. "Personalmente siento que no le creé con mucha vivacidad, pero su popularidad refleja otra cosa".

De hecho, Eren suele terminar segundo siempre en las encuestas de popularidad... pero solo porque es imposible superar a Levi Ackerman.

Sumando titanes

Eren ha terminado convirtiéndose en un personaje poderosísimo, y posiblemente en el más peligroso de la serie. Y ahora mismo también puede presumir de ser el personaje con el poder de más titanes.

La forma actual de Eren es conocida como el Titán Final, pero en realidad Eren ahora mismo posee los poderes de tres titanes distintos: el Titán de Ataque, el Titán Fundador, y el Titán Martillo de Guerra.

Gracias a los poderes del Titán de Ataque, Eren cuenta con una gran fuerza y velocidad y puede acceder a los recuerdos de todos sus portadores pasados y futuros. Con el Titán Fundador es capaz de controlar al resto de titanes, lo que ha utilizado para despertar el Retumbar de los titanes de los muros, y además puede convertir a los siervos de Ymir en titanes puros.

Con el Titán Martillo de Guerra puede convertir su carne en todo tipo de armas, entre otras cosas.. Así que vaya, mejor no cruzarse con él en un mal día.