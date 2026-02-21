Christopher Nolan no entendió una frase de 'El caballero oscuro' pero la dejó. Se acabó convirtiendo en la referencia más popular de la película: "Estoy atormentado"

Pocos bromances entre realizadores hemos vivido últimamente como el que protagonizan Denis Villeneuve y Christopher Nolan. Los dos fieles amantes del fotoquímico, la gran pantalla y la ciencia ficción han mostrado camaradería y se han adulado mutuamente en muchas ocasiones. Una de esas ocasiones ocurrió durante la campaña promocional de 'Dune: Parte dos', que Nolan no dudó en comparar con la mítica 'El imperio contraataca'.

Nolan: "No la escribí yo"

No obstante, se abrió una brecha entre ambos cineastas por parte de Villeneuve y ya veremos si Nolan le vuelve a elogiar tanto con 'Dune 3'. Durante una entrevista en 2024, el francocanadiense afirmó que las películas jamás se recuerdan por las frases de sus personajes, despreciando los diálogos en el medio cinematográfico. Pues bien, sólo necesitamos una línea de 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight') para rebatir este argumento.

Y lo más curioso es que se trata de una frase que atormenta al bueno de Nolan. Tal como confesó en una entrevista interesantísima con Deadline, la línea de diálogo no es otra que "O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano" (en la versión original en inglés: "You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain").

Por supuesto, es la frase que enuncia el Harvey Dent encarnado por Aaron Eckhart y que evoca automáticamente nada más escucharla al segundo largometraje del Batman de Christian Bale. Pero, ¿qué le ocurre a Nolan con este diálogo? Simple y llanamente que su autoría pertenece a su hermano Jonathan.

"Estoy atormentado por una línea de 'El Caballero Oscuro', y lo estoy porque no la escribí yo. Lo hizo mi hermano [Jonathan]. Me mata, porque es la frase que más se recuerda. Y en ese momento, ni siquiera la entendía. Dice: 'O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano'. La leí en el borrador y pensé: 'Está bien, la dejaré ahí, pero no sé qué significa. ¿Significa algo?'. Y luego, a lo largo de los años desde que se estrenó la película, parece más y más veraz. En esta historia, va absolutamente de eso eso. Los elevamos, los derribamos. Es la forma en que tratamos a las personas".

Una vez más queda demostrado que el cine es un medio colaborativo y que es complicadísimo saber qué pertenece a quién en una producción. Y, de paso, que una frase puede tener el suficiente peso como para quitar el sueño a un cineasta tan curtido como el señor Christopher Nolan.

