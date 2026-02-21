"Me he cargado a tres presentadoras". Jorge Javier Vázquez bromea con el cambio de era de 'Supervivientes'

Esta semana 'Supervivientes 2026' calentaba motores para su próxima edición reuniendo por primera vez a Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Esta última tomará las riendas del programa como presentadora después de que Telecinco anunciara la sorprendente marcha de Laura Madrueño, un rostro que se ha convertido en sinónimo del programa durante cinco ediciones y que decidía marcharse en busca de nuevos horizontes.

Jorge Javier tenía un modo muy suyo de presentarla en público, planteándole el desafío. "Tienes que aguantar porque ya me he cargado a tres, a Raquel Sánchez Silva, a Lara Álvarez y a Laura... ¿vas a ser fuerte?" En su respuesta Lamela pasaba la prueba de química con el veterano presentador, a la vez que anunciaba al público que estaba más que preparada para el programa. "Tú no cuentas con mi armadura confeccionada con pulpo a feira, con temporales atlánticos y con ciclogénesis explosivas".

La presentadora gallega hace un cambio de registro con su llegada al reality. Tiene perfil periodístico y de reporterismo, habiendo pasado por TVG y siendo desde hace años rostro habitual en las tardes de La Sexta, en el formato de actualidad 'Más vale tarde'. En una entrevista con El Televisero, decía sentir emoción y también el vértigo de ser el rostro de "un miura de la historia de la televisión" como es 'Supervivientes'.

Para Telecinco también supone un pequeño salto al vacío con un formato que sigue siendo de los pocos infalibles que le quedan. El año pasado lograron dos hits con 'Supervivientes 2025' y 'Supervivientes All-Stars'. El primero logrando en junio la final más vista en tres años con un 25.9% del share y el segundo dominó su noche en octubre con 20.8% en la final.

Será el próximo 5 de marzo cuando los espectadores puedan ver a la nueva presentadora y el nuevo grupo de supervivientes en Honduras. De momento hay ocho concursantes confirmados. La venezolana Ivonne Reyes es la última confirmada, y se suma a un grupo compuesto por Alba Paul, Maica Benedicto, Álex de la Croix, Claudia Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén.

