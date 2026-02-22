La mudanza de 'First Dates' a Telecinco se está notando en Cuatro. Su apuesta es seguir atiborrándonos de Iker Jiménez

Que Telecinco está en modo crisis y necesitada de un revulsivo lleva un tiempo siendo bastante claro. Entre las estrategias de Mediaset para frenar la caída libre ha sido tomar prestado uno de los formatos más exitosos de la televisión patria, 'First Dates', y pasarlo al prime time diario de la cadena. Cuatro se quedaba así sin su programa estrella, y mientras pensaban qué hacer, decidían convertir temporalmente 'Horizonte' de Íker Jiménez en un formato diario.

El experimento ha resultado satisfactorio para la cadena, y ahora sabemos que tendremos Iker Jiménez para rato. Fue este jueves en directo cuando el propio presentador confirmó que las emisiones diarias se alargaban "hasta que Dios quiera". De momento y a falta de alternativa mejor, Mediaset parece contenta con unos datos de audiencia modestos pero estables, y alarga la continuidad de manera indefinida.

"Para nosotros ha sido un regalo maravilloso de periodismo", afirmaba Jiménez en el programa. Inicialmente hubo dudas por parte de la pareja de si este era el formato adecuado. El presentador admitía que no se veía dando un espacio diario, pero fue Carmen Porter la que le animó a lanzarse a la aventura. Curiosamente, la emisión del jueves conseguía récord de audiencia, superando el millón de espectadores, alcanzando un 8,4% de share, y dándole fuerzas a la pareja en esta nueva etapa.

Es desde luego un papelón en un prime time donde la batalla sigue regida entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero'. El formato de misterio supone una alternativa minoritaria que se ha movido entre el 6 y el 7% de share estas últimas semanas. Cuatro ha salido perdiendo con el trato, pero parece un peaje a pagar por parte del grupo de cara a estabilizar la audiencia de Telecinco.

A Telecinco la presencia de 'First Dates' le ha dado un respiro. El show de citas ha mejorado las cifras de la cadena, aunque se mantiene aún lejos de la batalla principal. La vuelta de 'Supervivientes' en marzo también debería darle un empujón, pero deja una incógnita de cara a la parrilla. Con ambos programas ocupando tradicionalmente el prime time, Telecinco tendrá que decidir cuál de los dos relega a otro espacio y cómo eso le puede afectar.

