La caída en picado de Telecinco comenzó hace 5 años con este error histórico. Mediaset no ha dejado de meter la pata desde entonces

Telecinco no es actualmente ni una sombra de lo que fue en el pasado. De hecho, la cadena de Mediaset llegó a ser líder durante 35 meses seguidos antes de ser destronada por Antena 3, comenzando así una caída en picado que parece no tener fondo. Curiosamente, eso vino precedido de un error histórico que llegó a convertirse en un meme entre los espectadores españoles. Me refiero a la exagerada campaña promocional de 'Operación Camarón' durante la Eurocopa de 2021.

Las consecuencias del meme de 'Operación Camarón'

La película dirigida por Carlos Therón debería haber llegado a los cines el 13 de marzo de 2020, pero la pandemia de coronavirus llevó a que fuese retrasada y finalmente se estrenó el 24 de junio de 2021. En Mediaset vieron en ello una oportunidad perfecta para que los comentaristas de los partidos de la Eurocopa hiciesen promoción de la misma de forma constante.

Eso llevó a múltiples comentarios en redes sociales, llegando al punto de que hasta Ibai Llanos publicó algo al respecto. Todo se convirtió en una gran broma, pero la imagen de Telecinco empezó a resquebrajarse de forma definitiva aquel entonces.

Es cierto que Telecinco volvió a ser líder en julio de 2021 con un 17% de share, superando de forma notable el 13,1% que marcó Antena 3. Pero hay dos detalles que conviene tener en cuenta. El primero que el Top 10 mensual estuvo plagado de eventos relacionados con la Eurocopa y el segundo que eso no impidió que la cadena de Atresmedia consiguiera su mejor julio de los últimos siete años. El cambio ya se había puesto en marcha.

Todo eso se concretó en agosto de 2021 con una victoria por la mínima de Antena 3. De hecho, hubo que esperar hasta el último día del mes para que se confirmara el sorpasso de Atresmedia a Mediaset con un 13,12% frente a un 13,11%. Esa diferencia ya se amplió en septiembre de ese año a un 12,1% frente a un 11,9% y, pese a una remontada anecdótica en octubre -Telecinco marcó un 14,4% frente al 13,7% de Antena 3-, ya no hubo vuelta atrás.

La estocada final con la cancelación de 'Sálvame'

Otro evento que muchos asocian de forma clara a la caída de Telecinco es la cancelación de 'Sálvame', cuyo último programa se emitió el 23 de junio. Sin embargo, la cadena de Mediaset ya había marcado el peor mayo de su historia con un share del 11,5%. La brecha con Antena 3 ya era de dos puntos, que consiguió entonces un 13,5%.

Eso sí, el final de 'Sálvame' también se hizo notar, pues Telecinco bajo hasta un 11% en junio, mientras que 'Antena 3' mantuvo los datos del mes anterior. Fue como si Mediaset se dedicase a echar sal sin parar en una herida abierta.

Por ahora, Telecinco tocó fondo en agosto de 2025, donde hizo los peores datos de toda su historia con un share de apenas el 8%, mientras que Antena 3 se quedó entonces en un 12,2%. Lo cierto es que Telecinco ya cayó por debajo del 10% en 2024, pues se quedó con un 9,8% de share anual.

En caída libre

De hecho, Telecinco lleva años en caída libre, pues en 2022 consiguió un share medio del 12'3% en 2022 -el año anterior había sido de un 14,9%-, mientras que en 2023 bajó hasta un 10'4%, en 2024 se quedó en el ya mencionad 9'8% y en 2025 ha caída hasta el 9,4%. Y es que el año pasado apenas logró superar el 10% en tres meses.

En concreto, Telecinco se ha quedado en el mes de diciembre un 8,4%, lo que supone el peor mes de su historia fuera de verano. Y además marca también otra caída irremediable: pierde cinco décimas con respecto a diciembre de 2024 y seis décimas con respecto al 9% que hizo el pasado mes de noviembre.

No da la sensación de que en Mediaset vayan a ser capaces de revertir una situación que cada vez es más preocupante. Y todo empezó por promocionar a lo bestia 'Operación Camarón', una película que fue bien en taquilla, pero no tanto como debería. La prueba de ello es que sumó una recaudación de 3,38 millones de euros, aunque 'Lo dejo cuando quiera', la anterior cinta de Therón, había hecho 11,37 millones apenas dos años antes...

