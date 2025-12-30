Mientras Telecinco se hunde, los últimos cuatro años de televisión española han tenido de líder a la misma cadena

Este 2025 para la televisión española ha sido un año de continuación de tendencias con algunas sorpresas. El streaming sigue ganando terreno (sus opacos datos no nos hacen saber cuánto) y la televisión tradicional lo sigue perdiendo, pero hay unas cuantas caras y formatos familiares que igualmente han acompañado a la ciudadanía durante el año.

La victoria se la lleva de nuevo Antena 3, y van ya cuatro años en los que se alarga su racha. La cadena ha conseguido un 12.8% de cuota de pantalla, y se ha mantenido en el liderato los 12 meses del año y un total del 81% de los días. Su pilar principal ha sido por supuesto 'El Hormiguero', el programa más visto por 11 años consecutivos, pero también se ha apoyado de formatos asentados como 'Pasapalabra', 'La ruleta de la suerte' y la cocina de Karlos Arguiñano. Las noticias de Antena 3 también se mantiene el telediario más visto.

La cadena se ha mantenido fuerte este año a pesar de que el ascenso de TVE ha sido meteórico. La cadena pública marca su mejor año desde 2012 y la distancia entre Antena 3 y La 1 se ha quedado en solo 1.8 puntos de cuota. El año ha estado marcado por el enfrentamiento entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', una rivalidad menos tensa de lo que se esperaba que le ha dado a Motos el liderazgo durante el 90% de sus encuentros, aunque le ha permitido dar algún golpe sobre la mesa a Broncano como la visita de Rosalía siendo la segunda emisión más vista del año. Otros formatos más desconocidos como 'The Floor', 'Futuro imperfecto' y 'Dog House' han sido también una jugada certera para la cadena.

La que no parece levantar cabeza es Telecinco. Ana Rosa mantiene cierta estabilidad en sus mañanas, 'La isla de las tentaciones' es su reality más sólido y han tenido el fenómeno Montoya de su lado, pero también un batacazo histórico con la cancelación prematura de 'Gran Hermano' por poca audiencia tras tan solo 42 días, y formatos como 'Tardear' se han quedado cortos. No ayuda tampoco que desde Youtube estén empezándole a comerle la tostada con 'La casa de los gemelos', que parece atraer a la misma audiencia que 'Gran Hermano' y además hacerlo de forma más extrema.

Todo esto ha sucedido en un año tampoco especialmente halagüeño para la televisión tradicional. Con 161 minutos por persona al día, son 10 minutos menos que en 2024 y un mínimo histórico desde 1992. El número de espectadores que ha visto al menos un minuto de televisión se mantiene más o menos el mismo que en 2023 y 2024, pero la gente cada vez está pasando menos tiempo viendo.

En Espinof | Desde Prime aseguran estar muy contentos con 'Operación Triunfo', pero su futuro es tan incierto como todo en el streaming

En Espinof | "Siempre he soñado con un año sabático". Tras más de 30 años en televisión, Susanna Griso busca un descanso