Desde Prime aseguran estar muy contentos con 'Operación Triunfo', pero su futuro es tan incierto como todo en el streaming

Esta edición de 'Operación Triunfo', el talent show musical ha vuelto a reunir a millones de españoles frente al televisor, aunque no sabemos exactamente a cuantos. Ha sido una edición extraña, con mucho talento y carisma entre concursantes pero criticada por sentirse más manufacturada de lo normal, con una chavalería cada vez más preparada y centrada en sus carreras y en la que ni siquiera ha habido espacio para los clásicos amoríos.

Ha sido otra edición, además, en la que se vuelve a cuestionar el futuro del programa. Es el mal endémico del streaming: una falta de transparencia con los números que tiene constantemente a la audiencia y a analistas en vilo. Por lo visto también le pasa a los propios directivos. En una entrevista con verTele, Tinet Rubira se lamentaba de tampoco tener acceso a los datos.

"A nosotros, que somos productores de televisión que hemos trabajado siempre con los datos, nos produce bastante angustia. Nosotros trabajamos muy a ciegas", le decía al medio. El directivo de Gestmusic cree que esto es temporal, ya que la inclusión creciente de anunciantes en servicios de streaming hará que estos demanden más transparencia en este sentido.

Un 18% más en las horas de consumo que en 2023. Es el único dato que se nos revela desde Prime. Además de esto, afirman estar sorprendidos con la recepción del formato Conexión OT, un programa diario en directo con Miriam Rodríguez, y con la recepción en redes, que se han duplicado desde la edición anterior. Si hay dudas con el futuro del programa es porque desde Prime las han generado. En 2023 la renovación fue inmediata, mientras que ahora está en el aire, con rumores incluso de ofertas de RTVE que Rubira ha desmentido.

En la discusión por la longevidad del concurso se encuentra también un debate interno del verdadero corazón del programa. Por un lado la audiencia disfruta mucho viendo a estos jóvenes interactuar, actuar en directo y crecer musicalmente. Por otro lado está la frecuencia a la que se puede emitir un formato que tiene fuertes conexiones con una industria musical y que idealmente querría absorber todos esos nuevos talentos, pero lo tendría difícil haciéndolo a ritmo de edición anual.

En Espinof | 'Operación Triunfo 2025' proclama a su ganadora en una edición que ha perdido ya mucha esencia del concurso

En Espinof | "Siempre he soñado con un año sabático". Tras más de 30 años en televisión, Susanna Griso busca un descanso