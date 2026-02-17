Si sospechas que el protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos' está mintiendo, tengo una noticia que darte: sí, y está claro desde el minuto 1

En lo que estamos en el momento culmen de la primera temporada de 'El caballero de los Siete Reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms), ha surgido un debate con fans de la serie. Muchos de los cuales están sospechando, o se están dando cuenta ahora, de que el protagonista, Ser Duncan el alto, lleva todo este tiempo mintiendo. Por cierto, spoilers de la serie de HBO.

Mintiendo, concretamente, en su condición de caballero. Esto se apoya principalmente en dos escenas relacionadas: por un lado, Duncan se queda paralizado ante la petición de Raymun de ser nombrado caballero para poder participar (y luchar por él) en el juicio de los Siete; por el otro, en un flashback vemos a ser Arlan (Danny Webb) algo ido en un momento en el que Duncan creía que iba a ser nombrado caballero.

Pacto entre caballeros

De esta manera, el episodio 4 de 'El caballero de los Siete reinos' parece decir claramente que nadie nombró caballero a ser Duncan y, por tanto, no lo es. Lo que significa que llevaría mintiendo desde el mismo comienzo de la serie. Si bien para muchos esto es algo recién descubierto, en realidad es una cuestión que se lleva deletreando desde el minuto uno de la serie.

Estamos ante uno de los grandes debates en torno a Ser Duncan el Alto porque es algo que en los relatos de George R.R. Martin no se explicita. Sin embargo, al igual que pasa con la serie, el que el protagonista no ha sido investido como caballero es algo que se sugiere muy fuertemente. Tanto que los lectores (y espectadores) lo dan por hecho.

Cuando digo que ya se implica desde el primer minuto de la serie, no exagero (demasiado). La segunda escena del primer capítulo nos muestra a Duncan hablando con los caballos ponderando su futuro. «Si os vendiera a los tres comería como un rey. Durante un año o dos. ¿Después?, acabaría robando o mendigando.»

Un monólogo algo de extrañar por parte de un caballero real, que no necesitaría (por muy "errante" que fuera) de recurrir a esas cosas. Por cierto, en el relato, Duncan lo que se plantea es servir de escudero de otro caballero, dejando aún más clara su falta de investidura. Por si eso fuera poco, en la serie se ve algo nervioso o dubitativo a Duncan cada vez que dice que es caballero.

Evidentemente, esto último no tiene por qué querer decir eso, pero sí que vemos a lo largo de la serie cómo de grande le está viniendo la mentira y por qué quiso participar en Vado Ceniza: es el escenario ideal para convalidarse como caballero.

