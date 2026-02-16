'Zootrópolis 2' tiene una referencia doble a 'Regreso al futuro' que solo los mayores fans de la saga ciencia ficción han descubierto

El recorrido en cines de 'Zootrópolis 2' solamente puede definirse como un éxito total, pues suma ya una recaudación mundial de 1830 millones de dólares, convirtiéndose así en la película animada de Disney más taquillera de todos los tiempos. Hoy volvemos a ella porque incluye un guiño a 'Regreso al futuro' que solo los mayores fans de la saga de ciencia ficción han sido capaces de detectar.

Empecemos por el dato más comúnmente conocido, y es que Michael J. Fox participa en la película dando voz a Michael J. The Fox, uno de los reclusos de la cárcel en la que encierran brevemente a Nick Wilde. Es un simple cameo, pero ahí hay tiempo para incluir dos referencias a la mítica saga de ciencia ficción en la que Fox daba vida a Marty McFly.

Así son los guiños de 'Zootrópolis 2' a 'Regreso al futuro'

La primera de ellas es en lo referente a la única frase que dice Fox en 'Zootrópolis 2', ya que en su versión original en inglés dice "What are you looking at, butt-head?" -en el doblaje español de la película de Robert Zemeckis se traducía como "¿Y tú qué miras, enano?"-, una referencia directa a 'Regreso al futuro'. Eso sí, allí era una frase que decía Biff Tanen, el inolvidable villano de la trilogía de ciencia ficción interpretado por Tom Wilson.

La segunda de ellas es mucho más difícil de detectar, pero en la vestimenta que luce el personaje puede leerse el número 110555, referencia directa al 5 de noviembre de 1955, la fecha en la que a Doc Brown (Christopher Lloyd) se le ocurrió la idea para el condensador de fluzo, imprescindible para poder viajar en el tiempo dentro de esta saga.

Dos pequeños detalles que seguramente hayan pasado desapercibidos para muchos y que demuestran una vez más el mimo que ha puesto Disney para que 'Zootrópolis 2' sea lo mejor posible y no una mera secuela más para sacar el dinero al público.

