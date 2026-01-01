'Zootrópolis 2' acaba de hacer historia. La estupenda secuela supera a 'Frozen 2' como la película animada de Disney más taquillera de todos los tiempos

El reinado de 'Frozen 2' como la película de animación más taquillera de Disney ha llegado a su fin, ya que 'Zootrópolis 2' acaba de destronarla. Y es que la segunda aventura de Judy Hopps y Nick Wilde ha superado ya la barrera de los 1.460 millones de dólares en taquilla, una cifra que todavía crecerá algo más.

En concreto, la secuela de 'Zootrópolis' suma ya 1.464 millones de dólares, de los cuales 333,3 pertenecen a sus ingresos en los cines de Estados Unidos y 1.130,9 a su recaudación en el resto del mundo. Su enorme éxito en China, donde ha alcanzado ya los 560 millones de dólares, ha sido el factor determinante.

'Zootrópolis 2' es la película número 1 en taquilla de Disney

Por su parte, 'Frozen 2' logró 1.453 millones de dólares en 2019, superando entonces a 'Frozen', que fue la película animada número 1 de Disney durante seis años gracias a los 1.310 millones de dólares que logró amasar durante su paso por los cines de todo el mundo en 2013.

Con todo, la histórica proeza de 'Zootrópolis 2' tiene un pequeño pero, ya que la nueva versión de 'El rey león' sumó 1.662 millones en 2019 y todavía sigue en el aire la duda de si la consideramos una película de imagen real o de animación. A priori, parece improbable que la secuela de 'Zootrópolis' vaya a conseguir superar esa cifra.

Lo que sí está totalmente descartado es que 'Zootrópolis 2' logre convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos. Ese honor pertenece a 'Ne Zha 2', que sumó 2.150 millones de dólares para convertirse en la quinta película más taquillera de la historia.

