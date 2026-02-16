"Nadie la hubiese tocado ni con un palo". Sam Raimi agradece a Stephen King haber puesto en el radar la película que hizo despegar su carrera

Para convertirte en un referente del cine de terror, en ocasiones solo necesitas un empujoncito de un referente —y, por qué no decirlo, una leyenda— de la literatura de terror. Este maravilloso caso es el que vivió un jovencísimo Sam Raimi que, 45 años después de su estreno, continúa agradeciendo a Stephen King que pusiera en el radar esa joya indiscutible del cine de género, rodada con dos duros y cantidades ingentes de talento, titulada 'Posesión infernal'.

Proyección celestial

Durante una entrevista con Cinema Blend, el cineasta, que acaba de estrenar su divertido jolgorio 'Send Help', ha recordado cómo el master of horror literario fue quien impulsó su carrera después de ver el largometraje protagonizado por Bruce Campbell en la ya lejana edición de 1982 del Festival de Cannes. Una de esas coincidencias que bien podrían ser tachadas de evento canónico.

Bueno, nadie hubiese tocado Posesión infernal ni con un palo de 3 metros. Luego resultó que Stephen King estuvo en el cine en Cannes, en el mercado. La vio y nos hizo una crítica genial en la revista Twilight Zone. Me sentí muy honrado porque era uno de mis mayores héroes, y aún lo es. Es una influencia enorme.

De hecho, esta influencia, tal y como ha explicado Raimi, sigue estando más que presente, hasta el punto de huir deliberadamente de ella durante el proceso de creación de la mencionada 'Send Help', catalogada —no bastante buen ojo, todo sea dicho— como un cruce entre 'Misery' y la 'Náufrago' de Robert Zemeckis.

Pensé, "preferiría no tener esas referencias". Por mucho que adore ambas películas, y ambos son clásicos geniales, quiero que esto sea algo original. Así que, conscientemente. no las vi otra vez, aunque ya lo haya hecho muchas veces, y conscientemente trabajé con los guionistas para, específicamente, tomar caminos opuestos a los de esos dos proyectos.

Parece que, después de todo seguimos teniendo muchas cosas que agradecer al señor King, incluyendo la filmografía de uno de los pilares del cine de género contemporáneo.

