Todo ha cambiado en Elbaf. 'One Piece' por fin desvela la Fruta del Diablo de Loki con un futuro muy prometedor para los Sombrero de Paja de Luffy

Para quienes tan solo siguen la serie de acción real de 'One Piece', la historia está aún prácticamente en pañales. Mientras tanto, el manga se encuentra ya en su recta final después de casi treinta años en publicación y se nota que Eiichiro Oda se quiere despedir con un zambombazo.

No solo se están descubriendo algunos de los secretos más grandes de todo el manga, sino que ya las escalas de poder están por las nubes y en Elbaf nos estamos encontrando a algunos de los personajes más poderosos del mundo de 'One Piece'.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del manga de 'One Piece'

Un rival a tener en cuenta

Oda nos tuvo sumidos en el flashback más largo de todo 'One Piece' durante siete meses de publicación, en los que se desveló la verdad sobre el incidente de God Valley y también sobre la muerte del Rey Harald.

Loki se convirtió en un villano de cara a la galería para proteger la reputación de su padre, pero ahora ha decidido dejar atrás la careta del malo de la historia para poder proteger Elbaf. Y ahora que ha decidido unirse a la batalla, también ha demostrado que es el gigante más poderoso de la isla con unos poderes descomunales.

Todavía no sabemos el nombre de la Fruta de Diablo de Loki, aunque sí que se ha confirmado que es uno de los grandes tesoros de Elbaph que estaba custodiada por Ragnir. Ya podíamos intuirlo por su silueta pero también se ha dejado ver que, gracias a su Fruta, Loki puede convertirse en una suerte de dragón gigante con cuernos. Así que todo apunta a que Loki posee algún tipo de Fruta Zoan Mítica, muy posiblemente inspirada en la mitología nórdica y en criaturas como Níðhöggr.

Por si ya esto fuera poco, porque ya hemos visto que personajes como Kaido y Momonosuke ya son temibles con su forma de dragón, encima Loki cuenta con el apoyo de Ragnir, el guardián que custodió la Fruta del Diablo hasta que apareciese alguien digno de ella. Y cuando Loki utiliza el poder de Ragnir, que puede transformarse en una ardilla para ayudar en las refriegas, parece que también puede crear relámpagos.

Vamos, que Loki se acaba de revalorizar como un aliado poderosísimo para Luffy. Por supuesto, Luffy se lo está pasando pipa y le ha faltado tiempo para subirse a lomos de Loki para cargar hacia la batalla, y es imposible no recordar extraño mural de Elbaf en el que se podía ver un dragón muy similar a la forma de Loki. Por si ya nos quedaban dudas con los gigantes, todo apunta a que Loki será una pieza clave en el enfrentamiento definitivo contra Imu, y más ahora que ya tenemos una mejor idea de su potencial como guerrero.

Poco a poco Oda va poniendo todas las piezas en su sitio, y la llegada de Loki a la que se está liando en Elbaf contra los Caballeros Sagrados demuestra (una vez más) que nos encontramos en un punto decisivo de la historia. Esperemos que con la llegada del príncipe en forma de dragón las tornas cambien definitivamente para bien.

