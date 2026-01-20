Hace 15 años 'One Piece' nos partió el corazón con este capítulo, pero era un evento inevitable que marcaría un antes y un después para el anime

A veces cuesta darnos cuenta de la cantidad de años que lleva 'One Piece' en emisión y de cuantísimo tiempo llevan Luffy y su tripulación con nosotros. Especialmente porque para ellos apenas han pasado poco más de dos años de aventura, mientras que el anime lleva emitiéndose casi sin interrupciones desde 1999.

Así que a veces nos encontramos hablando de hitos en el tiempo que prácticamente fueron anteayer para los personajes, como los eventos de la Guerra de Marineford. Porque aunque para Luffy la herida aún está reciente y apenas han pasado dos años, nosotros hemos celebrado el 15 aniversario de uno de los capítulos más tristes de todo el anime.

Toca hacerse mayor

El 11 de junio de 2011 se emitió el capítulo 483 del anime, que es infame por ser el que mostró la muerte de Portgas D. Ace a manos del Almirante Akainu. La muerte de Ace es una de las más sonadas de todo 'One Piece' y todavía siga sigue escociendo a los fans, pero para la historia de Luffy también marcó un punto de no retorno.

La Guerra de Marineford es sin duda uno de los mejores arcos de todo 'One Piece', mostrando la escala real del enfrentamiento contra el Gobierno Mundial. Para Luffy era un conflicto personal, ya que su hermano Ace se enfrentaba a una ejecución pública y la carrera para salvarle fue de infarto.

Los piratas de Barbablanca y los presos fugados de Impel Down liderados por Luffy (o por Buggy, dependiendo de quién cuente la historia) se enfrentaron a los marines para salvar a Ace. Y cuando parecía que nos íbamos a salir con la nuestra y los hermanos iban a ser capaces de escapar juntos, Akainu lanzó un ataque mortal y Ace encajó el golpe para proteger a Luffy.

La muerte de Ace marcó un antes y un después en el manganime, ya que es posiblemente la primera gran muerte significativa en la historia. Incluso con personajes secundarios, Oda había sido bastante tibio para mostrar que en realidad siempre había un rayito de esperanza, pero la muerte de Ace fue definitiva y demoledora para zanjar que nadie estaba a salvo en lo que estaba por venir.

También para Luffy fue el golpe de realidad definitivo, y un mazazo que casi le rompe por completo. Tras perder a su tripulación en Sabaody, la presencia de Ace era el último hilo al que se estaba aferrando para mantenerse a flote, pero la muerte de su hermano adoptivo le hizo madurar a un ritmo para el que quizás no estaba preparado.

Aunque Luffy se mantiene fiel a sus principios y su forma de ser, la muerte de Ace supuso un cambio tremendo en su forma de percibir el mundo y su enfrentamiento con el Gobierno Mundial. Su entrenamiento de dos años con Silvers Rayleigh, la reunión con su tripulación y su viaje en el Nuevo Mundo, todo lo lleva a cabo con una nueva seriedad y resolución de un Luffy que ha descubierto que la aventura no es tan romántica ni luminosa como él imaginó.

La huella y el impacto de Ace sigue presente durante el resto de la serie, como hemos podido ver en durante el Arco de Wano. Por lo menos sabemos que su mayor miedo no se cumplió y al final Ace fue muy querido, y no solo por Luffy y la tripulación de Barbablanca. Es que los fans le siguen llorando con ganas, aún quince años después de su muerte.

