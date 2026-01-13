Por primera vez en 14 años, tres leyendas del anime regresan a la vez: 2026 promete ser un año espectacular para los fans del Big Three

Aunque la revista Weekly Shonen Jump ha tenidos sus intentonas de volver a lanzar un fenómeno cultural como el del Big Three, no ha conseguido dar del todo con la tecla.

Tuvimos el "Trio Oscuro" de animes de corte oscuro y con mucha violencia y también exitazos incontestables como como 'Boku no Hero Academia' y 'Kimetsu no Yaiba'. Pero sí que es cierto que no se ha dado un caso como el de 'One Piece', 'Naruto' y 'Bleach', tres series que se publicaron y emitieron a la vez y que cambiaron el panorama del anime para siempre.

El regreso de los grandes

Estas tres series fueron las absolutas estrellas de la histórica revista durante años y lanzaron un auténtico fenómeno cultural que ayudó a hacer el anime un medio mainstream del todo. 'Naruto' de Masashi Kishimoto se publicó entre 1999 y 2014, 'Bleach' de Tite Kubo entre 2001 y 2016 y 'One Piece' de Eiichiro Oda arrancó en 1997 y todavía continúa en publicación.

El Big Three no solo coincidió en la revista, sino que sus animes también se emitieron a la vez entre 2004 y 2012, pero desde entonces las tres series nunca habían vuelto a coincidir. Esto va a cambiar en 2026: por primera vez en 14 años se emitirán nuevos capítulos de las tres.

Por un lado tenemos 'One Piece', que prepara un cambio histórico para pasar a formato estacional. En lugar de ser una serie de emisión continua, como lleva emitiéndose desde 1999, empezará a funcionar por temporadas como los animes modernos y estrena su Arco de Elbaph el próximo abril.

También tenemos el regreso de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', que estrena su cuarta parte y cerrará del todo la adaptación del manga. Este regreso podemos esperarlo para julio de 2026, y además el propio Tite Kubo está muy involucrado en la producción.

Para cerrar la lista también tendremos nuevos episodios de 'Naruto'. Que en realidad es un proyecto que lleva años retrasándose y que Studio Pierrot tenía previsto para el aniversario de la serie, pero se ve que no han querido comprometer la calidad y esto ha terminado retrasando la fecha de estreno cada vez más. Parece que la espera ha terminado y a lo largo de este 2026 llegarán cuatro episodios inéditos de 'Naruto' para celebrar el legado del ninja.

Así que 2026 promete ser un año cargadito de nostalgia para aquellos que crecimos con Luffy, Naruto e Ichigo. Un año tremendo para los fans del anime, con los clásicos poniéndose al nivel de los bombazos más modernos en cuanto a calidad visual y que demuestra que aunque pase el tiempo el Big Three no es fácil de olvidar.

