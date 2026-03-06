Netflix se adelanta por sorpresa al estreno de 'Torrente Presidente' y recupera uno de los mayores éxitos de Santiago Segura

Quedan apenas unos días para el esperado estreno de 'Torrente Presidente', sexta entrega de la famosa creada, escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. En Netflix son perfectamente conscientes de ello y han querido aprovechar la ocasión para recuperar por sorpresa 'Isi/Disi: Amor a lo bestia', uno de los mayores éxitos de su carrera como actor.

Arrasó en cines

Hace ya 22 años que llegó a los cines esta película dirigida por Chema de la Peña en la que dos grandes apasionados por la música de AC/DC se hacen llamar Isidisi en su honor. Con la treintena ya superada, su vida no parece tener un rumbo claro, pero todo cambia Isi conoce a Vane, una chica de la que enamora sin remedio y se propone hacer lo quesea para conquistarla, contando para ello con la ayuda de Disi.

Florentino Fernández es el principal compañero de reparto de Segura en una película que gozó de un tremendo éxito comercial. De hecho, se vendieron más de 1,5 millones de entradas en nuestro país, lo cual se tradujo en una recaudación de 7,36 millones de euros, convirtiéndose así en la segunda película española más taquillera de 2004. Por delante solamente estuvo 'Mar Adentro' con 19,35 millones de euros.

Ese gran triunfo comercial llevó a que se convirtiese en la única película protagonizada pero no dirigida por Segura en tener una segunda entrega. Y tardó bien poco en llegar, ya que 'Isi/Disi: Alto voltaje' llegó a los cines en 2006. Eso si, su éxito fue mucho menor, ya que se tuvo que conformar con una recaudación de 1,8 millones de euros.

Por mi parte, vi la primera entrega en su momento y no me gustó demasiado -creo que Segura como protagonista de trabajos ajenos tiene películas mucho mejores como 'Muertos de risa' o 'El gran Vázquez'-, pero me sorprende que haya quedado tan olvidada. Y es que en su momento fue todo un pelotazo.

