El misterio sobre 'Torrente Presidente' es un acierto de Santiago Segura. Por qué creo que menos es más para la sexta película de la saga

El estreno de 'Torrente 5: Operación Eurovegas' parecía que iba a ser el final del camino para el famoso personaje creado e interpretado por Santiago Segura. Su hasta cierto punto decepcionante funcionamiento en taquilla llevó a que tocase pasar página, pero era inevitable que se le preguntase sobre su posible regreso cada poco tiempo. El propio Segura estuvo durante muchos años jugando con esa idea, pero no fue hasta el año pasado cuando nos sorprendió a todos al rodar en secreto 'Torrente Presidente'.

Solamente una filtración llevó a que todos nos enterásemos del regreso de José Luis Torrente. Esa era una oportunidad de oro para que Segura aclarase mejor que podíamos esperar de la sexta película de la saga, pero lo cierto es que decidió jugar una carta para nada habitual hasta ahora en la franquicia: el misterio. Prácticamente todo son incógnitas alrededor de 'Torrente Presidente' y creo que ha sido todo un acierto por su parte.

Todo incógnitas con 'Torrente 6'

Algo que recuerdo muy bien es lo insistente que fue Segura durante la campaña promocional de las otras películas. Era una forma muy efectiva de llamar la atención del público y tuvo un efecto inmediato, pues 'Torrente, el brazo tonto de la ley' llegó a convertirse en la película española más taquillera de la historia en nuestro país. ¿Qué película la destronó? Pues ese honor fue justamente para Torrente 2: Misión en Marbella'.

No obstante, esa sobreexposición acabó volviéndose un poco en su contra, pues recuerdo que en su momento llegó a haber una cierta sensación de hastío, de que el personaje de José Luis Torrente sencillamente ya no daba para más. Poco importó que la quinta entrega intenta reconducir el rumbo llegando a convertirse en una distopía, porque tocaba pasar página.

Sin embargo, Torrente sigue siendo uno de los personajes más populares de la historia del cine español y era una mera cuestión de tiempo que empezase a surgir cierta nostalgia a su alrededor. La cuestión es que Segura había encontrado otra saga muy rentable con 'Padre no hay más que uno', por lo que tampoco tenía ningún tipo de prisa en traer de vuelta al mayor fan del Fary de todos los tiempos.

Llegado el momento, Segura siguió jugando al despiste hasta el último momento con la idea de la vuelta de Torrente, señalando que no terminaba de dar con la tecla sobre cómo abordar el personaje en el contexto actual. Lo cierto es que entonces ya tendría que tener bastante perfilado lo que acabaría siendo 'Torrente Presidente', pues el rodaje comenzó semanas después.

Ahora el problema está en algo que ya empezó a canibalizar al personaje en su momento, ya que lo que nació como una parodia llegó un punto en el que casi pareció convertirse en una exaltación de un personaje miserable. Que haya gente que lo malinterprete y lo convierta en un ídolo a seguir es algo que puede pasarle a cualquiera -ahí está también el caso de Walter White-, pero a partir de 'Torrente 3: El Protector' es algo que a veces hasta podía dar sensación de quizá no hacer eso, pero sí que al menos favorecía más la posibilidad de verlo así.

Todo eso unido a la tremenda polarización de la sociedad actual lleva a que un personaje como Torrente lo tengo muy complicado, pues su regreso perfectamente podría ser celebrado como sucedió en su momento con la vuelta del 'Grand Prix', pero también recibir quejas de todo tipo. Ya las hubo con la filtración y Segura tuvo que salir al paso para quejarse de por qué quejarse de algo que no has visto. Va a dar igual en una época en la que importa imponer narrativas que la realidad.

Tampoco me olvido de viejas polémicas que podrían reaparecer ahora, como todo lo relacionado con cierto casting para la segunda entrega, pero lo realmente importante es que Segura tenía mucho más que perder que ganar con 'Torrente Presidente'. Todo el mundo tiene ya una imagen muy clara del personaje y cualquier mínima desviación que ofrezca va a ser criticada sin piedad. Y sin necesidad de llegar a verla, claro está.

Obviamente, que la película sea mejor o peor va a ser muy importante -confieso que tampoco tengo muchas esperanzas en ella-, pero no hacer tanto ruido está jugando a su favor, ya que ayuda a que la curiosidad se dispare sin que tengamos nada a lo que agarrarnos. Y tampoco que nos cansemos de Torrente antes incluso de su estreno el 13 de marzo de 2026.

Por mi parte, me sorprendería mucho que no arrase en taquilla, pero Segura ya tiene claro que críticas no le van a faltar. ¿Quizá por no llevárselas antes de tiempo el perfil bajo? Difícil saberlo, pero llama la atención que de la saturación de antaño se haya pasado a una mesura tan inesperada. Que luego seguramente la cosa cambie, pero ya faltan menos de dos meses para su estreno y todavía no tenemos ni una triste imagen oficial.

