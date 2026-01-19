Tras 7 meses de espera, Luffy por fin regresa a 'One Piece'. El flashback más largo de todo el manga termina con un bombazo que lo cambia todo en Elbaf

Por ahora nos hemos despedido del anime de 'One Piece' hasta su regreso en abril, pero mientras tanto el manga de Eiichiro Oda sigue avanzando para desvelar los secretos del pasado de Elbaf. Hace ya unos cuantos meses que comenzó el que ya es el flashback más largo de todo 'One Piece', y tras el capítulo más reciente por fin hemos vuelto a poner los pies en el presente.

¿Dónde nos quedamos?

La historia de Loki sobre la caída del rey Harald ha sido, en realidad, un flashback dentro de un flashback. Porque aunque comenzó como un relato para contarnos los sucesos que llevaron al asesinato de su padre, al final nos metimos en otro flashback que nos mostró el incidente de God Valley y la verdad sobre el famoso pirata Rocks.

El relato de Loki arrancó en el capítulo 1152 del manga, que se publicó el 23 de junio de 2025. Ahora, siete meses después, Oda ha puesto fin al flashback más largo del manga y ha vuelto al presente... con lo que Luffy también ha vuelto a aparecer en 'One Piece' por primera vez en casi 20 capítulos y más de medio año sin verle el pelo.

Tras ver los eventos que transpiraron en God Valley y la verdad sobre la muerte de Rocks, Loki todavía continuó su relato un poquito más porque aún quedaba por aclarar qué había pasado con Harald hace 14 años. La historia de Elbaf es complicada, y durante más de 100 años el rey Harald había intentado reformar su nación para dejar de lado la naturaleza belicosa de los gigantes y poder acercarse al Gobierno Mundial.

Su sueño de convertir Elbaf en una de las naciones del Gobierno Mundial estaba cada vez más cerca, y parecía una realidad cuando pasó a formar parte de los Caballeros Sagrados. Aunque, como Harald descubre, este "honor" viene con un truquito: el control de Imu, quien se sienta en secreto en el trono de Mary Geoise.

El plan de Imu todo este tiempo era controlar a Harald para hacerse con un ejército de gigantes, aunque el rey de Elbaf consigue resistirse a su control durante el tiempo justo como para alertar a su gente más cercana. Aún así, tal y como hemos visto en los capítulos más recientes de 'One Piece', Harald llegó a ser controlado por Imu y se llevó a muchos de sus gigantes por delante, incluso estando a punto de matar a Jarul.

Finalmente, Loki consumió una Fruta de Diablo que Elbaf llevaba generaciones protegiendo y con su poder consiguió abatir a Harald. Los supervivientes del incidente, incluyendo Shanks y Scopper Gabban, aceptaron la petición de Loki: la memoria de Harald debía ser preservada y Loki debía ser culpado de su muerte.

Así es como Loki ha vivido con el sambenito de parricida y villano durante los últimos 14 años, aunque en realidad estaba cumpliendo los deseos de su padre y era el único guerrero que podía detenerle antes de ser completamente poseído por Imu. Ahora por fin está libre sus cadenas y hemos vuelto del todo al presente, con los Sombrero de Paja poniéndose las pilas para defender Elbaf de la que están liando los Caballeros Sagrados.

Luffy le extendió su invitación a Loki para unirse a su tripulación hace ya unos cuantos capítulos. Veremos en qué queda todo tras la batalla que se está cociendo en la isla de los gigantes, pero tras esta última revelación Loki se acaba de convertir en uno de los aliados clave a tener en cuenta para el inevitable enfrentamiento contra Imu y el Gobierno Mundial.

