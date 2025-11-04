Los fans de 'One Piece' llevan años teorizando sobre la familia de Franky, y ahora Eiichiro Oda ha soltado el bombazo como si nada

Para ser una serie que hace muchísimo hincapié en la importancia de la familia que eliges en lugar de en la que naces, los fans de 'One Piece' pasan una cantidad de tiempo tremendo intentando cuadrar el árbol genealógico de cada personaje.

Uno de los grandes misterios de los Sombrero de Paja era Franky, del que tan solo sabíamos que había sido abandonado por sus padres y que había crecido al cuidado de Tom en Water 7 aprendiendo la profesión de constructor de barcos.

El genio queda en familia

En realidad muchos personajes de 'One Piece' están emparentados sin saberlo, como Zoro, que es parte del clan Shimotsuki de Wano aunque no le importe demasiado. Y es que Eiichiro Oda suele centrarse más en la significancia de los lazos entre los amigos y la familia encontrada, por lo que suele dejar este tipo de revelaciones sobre los parentescos como trivia que desvela de pasada.

Esto es un poco lo que ha ocurrido con la familia de Franky. Y es que ya el año pasado muchos fans empezaron a cuadrar fechas entre las biografías de Queen, uno de los grandes villanos de la Saga de Wano y Franky, para concluir que son padre e hijo.

La información viene detallada en las biografías de sus Vivre Card oficiales en la Enciclopedia de One Piece. Y gracias a ellas sabemos que el verdadero nombre de Queen es Scien, que tiene 56 años y que se unió al grupo de científicos MADS hace 39 años, aunque Kaido le reclutó poco después. Hace 26 años abandonó a su hijo de 10 años y se unió al a tripulación de Kaido.

Estas fechas cuadran con la historia de Franky, que fue abandonado cuando tenía 10 años por sus padres, que se habían unido a una banda de piratas. Además, el barco abandonado que Franky encuentra cerca de Water 7 es muy similar al navío de MADS, lo que implicaría que el barco en el que navegaba Queen habría estado por la zona en algún momento.

Muchos fans también han notado varias similitudes entre Franky y Queen, como que ambos tenga una presentación bailando (con su propio bailecito característico), que lleven gafas de sol, que sean medio cyborg y, obviamente, el genio mecánico y científico. Los detalles se podrían haber quedado aquí, pero en un reciente SBS un fan preguntó directamente a Oda si los dos personajes son padre e hijo. Y esto fue lo que contestó el creador de 'One Piece':

"Eehhh.... (¡Oh, no! ¡Se han dado cuenta! ¡Deben de haber visto en la Enciclopedia de One Piece - Vivre Card que el año en el que el hijo de Queen nació coincide con el año en el que Franky nació! ¡Y que el año en el Queen abandonó a su hijo también coincide con el año en el que Tom adoptó a Franky! Que los lectores sepan algo que los propios personajes no sería rarísimo... Tengo que tirarme un farol para salir de esta...) ¡N- No... que van a... serlo!"

Puede que Oda simplemente esté vacilando a los fans por unir demasiados cabos, pero viendo otras revelaciones que se ha marcado en el pasado con este tipo de respuestas en SBS, la verdad es que la respuesta está muy en su línea. Y si decide no tocar nunca el tema en el manga de 'One Piece', tampoco es que tenga mucha relevancia a la larga ni para Queen ni para Franky, ya que este ha decidido hace tiempo que Tom, Iceberg y la tripulación de Luffy son la única familia que de verdad necesita.

En Espinof | En 'One Piece', Usopp miente más que habla. Pero todas estas veces sus mentiras han vuelto para morderle en el culo

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir