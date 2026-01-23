"Soy mucho más cercano de lo que tú podrías ser." El Xokas deja una estampa caótica en su visita a 'El Hormiguero'

Con 4 millones de seguidores y siendo uno de los streamers más vistos de nuestro país, no hay mucho más que el Xokas pueda hacer en España para ganar popularidad salvo quizás ir a 'El Hormiguero'. Fue lo que ocurrió anoche. El programa de Motos lo recibió con los brazos abiertos y anunciándolo ante su público como un modo de tender puentes entre la televisión y el mundo de la creación de contenido.

Saber de El Xokas también es saber de toda la polémica que le rodea. El contenido de videojuegos es solo la punta del iceberg para un comunicador incendiario y deslenguado, que llena sus directos con constantes críticas al gobierno de Pedro Sánchez y defensa a los emprendedores. En su visita televisiva algo se contuvo, con Motos alabando "llevas mucho tiempo sin decir un taco", y él respondiendo que era porque le estaban viendo sus padres.

Eso no quita que la estampa acabara siendo bastante caótica desde el momento que entra por la puerta. Xokas se adueñó del plató sin una pizca de vergüenza, preguntando por las cámaras del programa y afirmando que tenía que comprarse una como esas. Cuando Motos le pregunta por qué la gente querría ver en su tiempo libre a alguien jugando a videojuegos, este le responde sin tapujos: "Soy mucho más cercano de lo que tú podrías ser con una persona porque ellos se pueden ver más representados en mí".

Si le tiras de la lengua, habla de los videojuegos y lo que no son videojuegos. El streamer no tardó en dar su opinión sobre el sistema tributario a raiz de una reciente inspección que se hizo viral porque intentó pedirle "un descuento" a Hacienda. Ambos acabaron entrando en una espiral conspiranoica, con Motos cuestionando: "Hablaste de los impuestos y entonces te hicieron una inspección, ¿coincidencia?" y El Xokas alegando que "tener problemas con alguien que controla todo es problemático", y que "estamos creando un ejército de robots".

La dinámica del programa fue un toma y daca en el que ha sido difícil ver qué era puyita y qué era colegueo, con algunos momentos en los que se dejaba entrever algo de honestidad. En un punto el streamer admitía que "yo sé que soy un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad". A la peliaguda pregunta de Motos de por qué no se iba a Andorra como tantos otros streamers, admite que "sería un poco hipócrita luchar desde fuera en vez de luchar desde dentro. (...) Es como que mi palabra tiene más peso si me quedo aquí".

Imágenes: Antena 3

