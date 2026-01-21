Las telenovelas siguen petándolo en España. Esta es la serie que acumula más de 1 millón de espectadores cada tarde

Hay cosas que nunca cambian en la pequeña pantalla. Por mucho que el streaming nos haya dado nuevos hábitos de consumo y reducido el tiempo que pasamos viendo televisión tradicional, ciertas fórmulas siguen siendo imparables. El año pasado, los españoles seguimos pegados a la pantalla para eventos como el fútbol, Eurovisión o los informativos.

Hay otro sospechoso habitual: las telenovelas. Si Antena 3 lleva cuatro años manteniendo su liderato en audiencia es en parte porque tiene la ficción de su lado. En estos momentos, la serie más vista en España está en Antena 3 y es una telenovela. Lo celebraban desde la propia cadena, anunciando que 'Sueños de libertad' promediaba un impresionante 13% de share en su franja, que suponían 1,2 millones de espectadores desde las 15:50 a las 17:00.

Emitiendo su primer episodio en febrero de 2024 y basándose en el drama turco de 2018 'Sen Anlat Karadeniz', cuenta la historia de Begoña Montes, una mujer que busca escapar con su hija de un matrimonio abusivo. Es, al mismo tiempo, un drama de época ambientado en 1958, la historia de un pueblo enfrascado en conflictos familiares y empresariales.

Se trata del nuevo éxito de la ficción diaria española, y uno que tenía la complicada labor de suplir el hueco de 'Amar en tiempos revueltos' y su secuela 'Amar es para siempre' que durante 20 años han liderado la parrilla española, la primera en La 1 y la segunda en Antena 3. Con más de 400 episodios emitidos hasta el momento y sin fin a la vista, la serie empezaba este año renovándose creativamente con un salto temporal y la introducción de nuevos actores en sustitución de la marcha de algunos regulares.

La televisión española sigue siendo un referente a nivel internacional, y la ficción diaria es parte de ello. En 2024 'La promesa' se llevó la estatuilla en los Emmys Internacionales, y Disney+ apostó por las telenovelas por primera vez en su historia con 'Regreso a Las Sabinas'. Esta además acabó siendo también nominada a los premios internacionales junto con 'Valle Salvaje', aunque finalmente el galardón se lo llevó la ficción turca 'Deha'.

En Espinof | "Esta profesión es una trampa". Silvia Abril reflexiona sobre el parón de Buenafuente y la importancia de la salud mental

En Espinof | "Yo no necesito que nadie me sermonee". Jesús Vázquez se sincera sobre su salida de Mediaset y su opinión de la cadena