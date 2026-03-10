Si tenemos miedo de que 'One Piece' acabe antes de tiempo, los actores del live action de Netflix tienen la solución perfecta: "Sería como Batman"

Todavía ni siquiera ha terminado la serie original de 'One Piece' y ya hay quien está con el ojo puesto en el futuro tras el final de la serie.

Aunque claro, el ritmo en el anime y fuera de él no pasa igual. Al fin y al cabo la serie de Netflix regresa con una nueva temporada tras más de dos años de espera, pero sus protagonistas tienen una posible solución se la cosa se alargas demasiado.

El tiempo no pasa en balde

Iñaki Godoy tiene claro que, aunque tarden unos cuantos años, quiere que el live action de Netflix llegue, como mínimo hasta Marineford. Aunque puede ser una hazaña complicada, teniendo en cuenta que el reloj sigue avanzando, pero si llega el momento Taz Skylar (Sanji en el live action) ha estado pensando cómo continuar la serie sin el reparto original.

"Es solo una hipótesis. Creo que hay un mundo en el que seguimos adelante todo lo que podemos, nos hacemos demasiado viejos y no podemos continuar. Entonces [en Netflix] encuentran a un nuevo Luffy, un nuevo Sanji, una nueva Nami, un nuevo Zoro... y les pasamos el testigo. Como cuando hay un Batman y luego hay un nuevo Batman. Incluso podríamos entrenar a nuestras versiones jóvenes", dijo Taz Skylar a Hipertextual.

Específicamente, parece que Skylar está pensando en las dificultades que tiene rodar el live action de Netflix. Porque, al contrario que en el anime, ellos juegan con sus edades y el tiempo en su contra.

La segunda temporada de la serie se ha estrenado dos años y medio después de la primera. Y aunque en Netflix ya han pillado el turbo y están rodando la tercera temporada, el tiempo no pasa en vano. Al fin y al cabo, el propio Skylar tiene 30 años e interpreta a un chaval de 19, mientras que Emily Rudd con sus 33 años hace de una Nami de 18. Iñaki Godoy aún tiene 22 años e interpreta a un Luffy de 17, pero si Netflix no mantiene un buen ritmo va a ser complicado mantener a los actores hasta el final de la serie y que creamos que tan solo han pasado unos pocos años en su aventura por el Grand Line.

"¿Entiendes lo que quiero decir? No lo sé. Solo creo que sería una versión genial de cómo podría continuar [el live-action] si tuviéramos que llegar a los 100 años para terminarlo", propone Skylar.

Por suerte, esto solo es una hipótesis, como asegura el propio actor, y tanto ellos como en Netflix están contentísimos trabajando en la serie y ni se les ha pasado por la cabeza la opción de un recast. Por su parte, Iñaki Godoy tiene muy claro cómo seguir adelante: "Veremos cómo va. Siempre daremos lo mejor de nosotros mismos mientras trabajemos en ello".

