7 años después de 'Chernobyl', HBO presenta su sucesora sobre el trágico accidente nuclear de Fukushima

HBO sorprendió al mundo hace 7 años con 'Chernobyl', una de las mejores miniseries de su historia. Estaba claro que ahí había un filón, pero no ha sido hasta ahora cuando ha presentado a su sucesora 'Fukushima: Una tragedia nuclear', sobre la tragedia acaecida en Japón hace 15 años.

Qué es 'Fukushima: Una tragedia nuclear"

Eso sí, HBO apuesta en esta ocasión por un documental de 90 minutos alrededor del accidente nuclear que tuvo lugar en la central de Fukushima el 11 de marzo de 2011. Para ello desgranará tanto detalles en tiempo real como contará con entrevistas a asesores gubernamentales, ingenieros de plantas de energía, consultores, periodistas y trabajadores de emergencia.

Dirigido por James Jones, que ya colaboró con HBO en el aclamado documental 'Chernobyl: The Lost Tapes' -100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, y Megumi Inman, 'Fukushima: Una tragedia documental' promete ser un título imprescindible para los que quieran profundizar en este terrible historia real.

Imagino que en HBO barajaron en algún momento la posibilidad de hacer otra miniserie sobre el accidente de Fukushima, pero el lanzamiento de 'Los días' en Netflix en 2023 seguramente sirvió para que, al menos por ahora, descartasen esa posibilidad.

HBO estrenará 'Fukushima: Un accidente nuclear' este próximo 10 de marzo de 2026, pero a los cines británicos ya llegó el pasado 20 de febrero.

