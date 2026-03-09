Pixar desvela por qué cortó la trama LGTB de 'Elio', y el motivo es inaudito. "Estamos haciendo una película, no terapia"

No es por hacer leña del árbol caído, pero está claro que Pixar sufrió un reves gigantesco con 'Elio', la película destinada al éxito que se dio un topetazo épico en taquilla: costó 150 millones (como poco) y recaudó 154 en todo el mundo, convirtiéndose así en la película menos taquillera de su historia, sin contar las que se estrenaron en Disney+. Y lo cierto es que la película era un guirigay, la visión de tres directores tratando de unir varios guiones sin conseguirlo... pero había algo más entre bastidores.

Elio, sin traumas

Si por algo se caracteriza Pixar es por haber causado traumas a varias generaciones con 'Up', 'Toy Story 3', 'Buscando a Nemo' o 'Del Revés'. Sus películas han tocado temas como el abandono, la infertilidad, la muerte o la soledad, pero Pete Docter puso el punto y aparte en que hablara de la identidad LGTB. Efectivamente, 'Elio' tenía una subtrama con el protagonista descubriendo su sexualidad, y a Docter le pareció fatal.

Tal y como ha declarado al Wall Street Journal, Pixar no quería que su público más joven pudiera ver cosas que no está preparado para ver, o que no han hablado con sus padres. ¿La muerte de tu pareja o de tu madre? Perfecto. ¿Querer a otras personas? ¡Por supuesto que no! Tal y como él mismo ha declarado, "Estamos haciendo una película, no cientos de miles de dólares de terapia". Pues nada.

En versiones anteriores de la película, se podía ver a Elio con una bicicleta rosa e incluso una escena en la que se imagina una vida con el chico que le gusta, pero ni el público de prueba reaccionó bien, ni en Pixar les gustó un pelo que fueran tan atrevios, por lo que, ya que acababan de cortar un personaje trans de la fantástica 'En la victoria o en la derrota', decidieron que 'Elio' también iba a quedarse huérfana de tramas.

A Docter le importa poco la polémica, porque es perfectamente consciente de que Pixar va a ser una de las protagonistas del año gracias a 'Toy Story 5' y, por qué no, 'Hoppers', por lo que puede enfrentarse a los desaires y los boicots en redes sociales sin muchos más problemas, sin importar lo que parte del público diga a posteriori. ¿Hubiera ido mejor la película dejando la visión original de su director? Me temo que nunca lo sabremos. Peor es, desde luego, difícil.

