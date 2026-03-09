'Hoppers' demuestra que Pixar no necesita secuelas para triunfar en taquilla, pero no todo son buenas noticias: el público no se ha casado con '¡La Novia!'

Es difícil controlar la euforia al ver los datos de taquilla que, una vez más, demuestran que lo que podría ser un valle de agonía (¿recordáis el año pasado?) está siendo un camino de rosas en taquilla. En particular, este ha sido el quinto mejor fin de semana del año en Estados Unidos gracias a 'Hoppers', que se ha convertido en el clavo ardiendo que los fans de las películas originales de Pixar vamos a utilizar a lo largo de los próximos años para contrarrestar las cifras paupérrimas de 'Elio'. Al fin y al cabo, en solo un fin de semana, la película del castor ha llegado donde la otra tardó dos semanas: a superar los 46 millones de dólares. Casi nada.

Hay un castor en mí

Obviamente, 'Toy Story 5' va a barrer cualquier cifra que consiga 'Hoppers', pero es más que destacable que haya superado los 88 millones en todo el mundo, porque, con un presupuesto de 150 millones y el estreno en China y Japón aún pendiente, debería dar beneficios sin problemas. Es, de hecho, el mejor estreno de Pixar para una película original desde 2017, cuando 'Coco' superó los 72 millones solo en Estados Unidos (en un fin de semana de cinco días, todo sea dicho), y su camino está totalmente allanado para acumular dinero hasta la llegada de 'Super Mario Galaxy'. Solo buenas noticias, vaya.

Para Pixar, claro está. Maggie Gyllenhaal no creo que esté precisamente celebrando las cifras de '¡La novia!', que se sitúa en tercer lugar en la taquilla americana con 7,2 millones de dólares amasados (13,5 millones en total). Teniendo en cuenta que ha costado 80 millones que no va a recuperar, en Warner deben estar de todo menos contentos. Se aprecia el riesgo, pero qué desastre. Para encontrar el siguiente estreno de la semana tenemos que irnos hasta el puesto 12 de taquilla, donde Milla Jovovich y su 'Protector' nos esperan con 744.000 dólares recaudados, que demuestran que debió salir directa a streaming.

La caída en picado de 'Scream 7' no debería sorprender a nadie debido al mal boca-oreja: un 72,8% menos, lo que no le impedirá superar la semana que viene los 100 millones en su país de origen y dentro de poco los 200 millones en todo el mundo. O lo que es lo mismo, convertirse en la cinta más taquillera de la franquicia. Vamos, que ya pueden empezar con 'Scream 8'. Por lo demás, el resto de la taquilla sigue aguantando cual titán: 'Como cabras' en el puesto 4, casi superando los 150 millones en todo el mundo; 'Cumbres Borrascosas' en el 5, sumando 3,7 millones a uno de los éxitos tempraneros del año, o 'Ruta de escape', que acaba de llegar a los 60 millones de recaudación en todo el mundo. Costó 30 más, así que, efectivamente, es un fracaso.

Sorprendente resulta la reentrada de 'Kimetsu no Yaiba' en el top 10, gracias a un reestreno que ha acumulado 1,3 millones (para un total de 135 millones en Estados Unidos y 734 millones en todo el mundo). La semana que viene no habrá sorpresas de ningún tipo y, a priori, todo debería quedar igual que ahora: eso sí, el 20 de marzo se estrenarán 'Proyecto Salvación' y 'Noche de bodas 2', que deberían darle una vuelta a todo. Habrá que ver hasta qué punto.

Esperando a Torrente

Mientras tanto, en España seguimos esperando que Torrente le ponga el broche de oro a este primer trimestre del año casi impecable. El público solo necesita las palabras 'Torrente Presidente' para acudir en masa al cine, y lo vamos a ver el próximo fin de semana: sin críticas, sin cartel, sin entrevistas, sin tráiler, sin nada. El márketing llevado al extremo. Y le va a funcionar de lujo. Mientras llega, hay que destacar que ha sido otro estupendo fin de semana para el cine, superando los 5,8 millones recaudados una vez más. No escuchéis todas las voces agoreras que dicen que "las salas van a morir". Las salas han vuelto a resurgir.

El top 1, como no podía ser de otra manera, es de 'Hoppers', que ha recaudado más del doble que 'Elio' y que 'Elemental', demostrando que la pasión por esta película va más allá de las fronteras. E, igual que en Estados Unidos, '¡La novia!' se ha tenido que conformar con 242.000 euros, entrando directamente en el puesto 5. Sí, 5. Por encima de ella están 'Scream 7', 'Cumbres Borrascosas' (que sigue aguantando perfectamente y sumando ya 6 millones de euros) y 'Como Cabras'.

A partir de aquí son todo viejos amigos, destacando 'La Asistenta', que sigue resistiendo contra viento y marea. Dos meses y medio y sumando, una proeza normalmente solo reservada para películas como 'Avatar: Fuego y ceniza' o 'Zootrópolis 2'. Por cierto, por si tienes curiosidad, en Estados Unidos la película ya ha desaparecido de los cines, y la única pregunta es... ¿Hasta dónde puede llegar en nuestro país?

También destaca la subida post-Goya de 'Los Domingos', que vuelve a subir al puesto 10 con más de 100.000 euros recaudados (nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que ya está en streaming). No es la única película española que aguanta en el top 10: 'Balandrau, viento salvaje' superará el millón en breves, una proeza teniendo en cuenta que apenas ha tenido publicidad y se proyecta en muy pocos cines. Un top 8 que sabe a victoria.

Además, tiene opciones de resistir, porque la semana que viene nada debería amenazar especialmente el top 10, aparte de José Luis Torrente. La única pregunta, de hecho, es si Pedro Almodóvar logrará neutralizar a Santiago Segura con el estreno de 'Amarga Navidad' tan solo una semana después. Veremos. De momento, lo único que augura todo esto son cines llenos, y eso siempre es buena noticia.

