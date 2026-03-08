HOY SE HABLA DE

Si te quedas sin inspiración, te echan de Studio Ghibli. La estricta regla de Hayao Miyazaki que le valió el despido a un animador de 'Porco Rosso'

Hayao Miyazaki no se anda con chiquitas y no está para "tontadas"

Porco Rosso
Aunque trabajar en Studio Ghibli seguramente es el gran sueño de tantísimos animadores aspirantes, en realidad es un trabajo duro con muchísima presión. Es uno de los mayores estudios de Japón y tan solo con su nombre ya nos aseguran la calidad, pero llegar a los estándares de Hayao Miyazaki no es nada sencillo. 

O mantienes el ritmo, o sobras

Hayao Miyazaki es un director exigente que lo da todo, y que exige lo mismo de aquellos que trabajan con él. Y desde luego, no le tiembla el pulso si tiene que tomar decisiones difíciles como echar a alguien del estudio.

Así lo recordaba el director y animador Mahiro Maeda en un documental sobre su trayectoria. Maeda es una leyenda en la industria, responsable de los diseños de los Ángeles de 'Neon Genesis Evangelion', así como de diseños mecánicos en 'La visión de Escaflowne' o 'Last Exile'. Tiene una trayectoria envidiable, como director en 'Gankutsuou: The Count of Monte Cristo' y artista conceptual en 'Mad Max: Fury Road', pero sus primeros años los pasó en Studio Ghibli.

Laputa

Trabajó con Miyazaki en 'Nausicaä del Valle del Viento', 'El castillo en el cielo' y 'Porco Rosso', pero esta fue su última película en el estudio después de sufrir un bloqueo artístico brutal. La presión era tal que llegó Maeda llegó a un punto en el que no se le ocurrían más diseños y no conseguía plasmar en el papel sus ideas.

"Posiblemente me faltaba determinación o ambición, o quizás solo estaba perdiendo la capacidad para concentrarme. También era un desafío técnico, pero no llegaba a los plazos de entrega", admitió el animador. "[Hayao Miyazaki] se enfadó conmigo y me dijo que estaba dando mal ejemplo."
La cosa escaló y finalmente Hayao Miyazaki terminó despidiendo a Maeda, ya que si no podía aguantar la presión y el ritmo de trabajo del estudio, entonces no podía seguir en su película. Por lo menos el animador no parece guardarle rencor, sino que más bien con los años ha aprendido a entender su punto de vista.

"Me pidió que me fueras, y simplemente lo hice. Luego me pregunté que por qué no luché más. Porque, al fin y al cabo, quería trabajar junto a Miyazaki más que nada en el mundo. Pero, en pocas palabras, posiblemente no tenía las habilidades necesarias que exigía Ghibli en aquel momento", reflexionó Maeda.

