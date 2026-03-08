Con 9 años protagonizó una película de ciencia ficción que todos hemos visto, pero se retiró del cine de inmediato: "Actuar no era mi pasión"

Hay algunos actores que desean hacerse famosos a cualquier precio, pero hay otros a los que ni siquiera eso les motiva lo suficiente como para seguir adelante. Hoy toca repasar un caso especialmente extremo, ya que Carrie Henn tenía apenas 9 años cuando dio vida a Newt en 'Aliens, el regreso', pero se retiró de inmediato del cine.

"No sé si entendí del todo el proceso"

Henn fue descubierta en su colegio y se le ofreció la posibilidad de hacer una prueba para la película que iba a dirigir James Cameron. Así recuerda ella el proceso de casting en una entrevista concedida a AVPGalaxy:

Recuerdo que al principio muchas de las pruebas eran en mi escuela de primaria, en uno de los salones, así que íbamos allí después de clase y hacía la escena que tenían. Sé que un par de veces mi mamá me llevaba y, obviamente, mi hermano tenía que venir y se quedaba sentado en el pasillo. A veces lo invitaban a entrar y hacer la escena, y así fue como consiguió el papel de mi hermano en la película, porque había hecho muchas escenas conmigo.

Después de un tiempo, hicieron una. Llamaron y dijeron que había unas diez chicas con las que iba a la escuela. Querían que fuéramos a Londres a audiciones, supongo, para conocernos un poco y conocer nuestras personalidades. Recuerdo fragmentos de aquella, así que alquilaron un autobús turístico y nos llevaron a todas las familias y a las chicas a Londres, donde conocimos a James Cameron. Toda esa gente hizo audiciones y todo, y luego nos dejaron en los estudios, luego llevaron a todas las familias a hacer algo en Londres y luego regresaron, y obviamente nos fuimos a casa.

Poco después recibimos una llamada y nos dijeron que era algo entre una chica de Estados Unidos y yo. Quedamos solos, así que iban a llevar a Sigourney en un Concorde, lo cual en aquel momento fue bastante impresionante, ya que conocías a alguien que volaba en un Concorde, pero también estaba emocionado porque acababa de ver Los Cazafantasmas. Recuerdo haber ido a esa entrevista y enseguida nos entendimos y, al final, le pedí un autógrafo.

Para ser sincera, no sé si entendí del todo el proceso y pensamos que era un papel pequeño en la película. No nos dimos cuenta de que era un papel tan importante. Es decir, no teníamos ni idea, así que supongo que todos se reían de lo bien que nos habíamos llevado. Supongo que ya sabían que me darían el papel, y poco después nos llamaron y nos dijeron que ya lo teníamos.

Después llegó el momento de rodarla, para lo cual le pidieron que viese antes 'Alien, el octavo pasajero', pero ella misma recuerda que "al menos tenía una idea de qué esperar y cómo sería, pero las películas... bueno, son parecidas, pero diferentes en muchos aspectos, lo que dificulta compararlas".

Ella misma recuerda que durante el rodaje "Alien no me pareció muy aterrador, y sé que cuando la filmábamos, James Cameron siempre intentaba asustarme", destacando además la buena relación que tuvo con Sigourney Weaver: "Nuestro vínculo comenzó cuando nos conocimos en aquella audición. Recuerdo que dijo que le gustaban mucho mis zapatos de velcro y no paraba de ponérselos y quitárselos".

La experiencia fue positiva, pero lo cierto que ya entonces supo que dedicar la vida a la interpretación no era lo suyo, tal y como explicó en Tulsa World: "Eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. No entienden que actuar no era mi pasión. No era mi sueño. ¿Lo disfruté? Sí. ¿Fue una experiencia increíble? Sin duda. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto".

Sin embargo, lo cierto es que Henn se alejó del cine de forma clara, hasta el punto de que su otro crédito interpretativo no llevó hasta 2020 con una participación vocal en el largometraje animado 'Thunder Island'. En lugar de eso, se centró en su educación, un campo al que siempre ha estado muy unida, pues no ha dudado en decir que "mi pasión es enseñar", lo que llevó a graduarse en la Universidad Estatal de California en 2000 y a ejercer como profesora desde entonces.

