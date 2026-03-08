Ver Youtube en la televisión mientras almuerzas es ahora peor que nunca. La plataforma sigue apretando las tuercas con su política de anuncios

En el último informe anual de Barlovento Comunicación sobre uso televisivo se daba con unos datos que ilustran el descenso paulatino del uso de la televisión tradicional. En España unos 13,7 millones de personas usan la televisión también para plataformas o videojuegos, y hasta un 3,2 millones hace ese uso exclusivo de ella. Teniendo Youtube unas desorbitadas cifras de 2.700 millones de usuarios únicos, cada vez más de ellos acceden desde la televisión. Hoy es habitual ver programas, documentales o podcasts en la plataforma con la misma facilidad que antes se ponían las noticias.

Desde Google lo saben, y por eso llevan un tiempo convirtiendo su app en una experiencia de salón. El problema es que los usuarios no salimos precisamente ganando con el cambio. Donde más lo estamos notando es en los anuncios. Esta semana se ha puesto en marcha un nuevo plan por el cual la plataforma nos puede colar hasta 30 segundos ininterrumpidos de anuncio en televisión de manera consistente.

Toca pagar o aguantarse

El problema es la frecuencia a la que esto llega a ocurrir. No importa la longitud del vídeo los parones son frecuentes y, al contrario de las clásicas pausas publicitarias televisivas se sienten injustificados y azarosos. El ratio supera a los de algunas plataformas de streaming como Prime Video, y hay casos ridículos de vídeos cortos en los que su duración es más breve que el anuncio que la precede.

En un post oficial a principios de semana, Youtube comunicaba a las marcas que este nuevo modelo de anuncios "VRC Non-Skip" ya estaba disponible, con la plataforma usando tecnología Google AI para alternar dinámicamente entre anuncios de 6, 15 o 30 segundos exclusivos para televisión, para asegurar que "el mensaje se transmite en su totalidad". Para los anunciantes esto es un chollo. No tienen que preocuparse de crear diferentes formatos de anuncio manualmente ya que la plataforma lo hace por ellos, además de decidir dónde y en qué dispositivos proyectarlos.

La única forma de evitar esto es, por supuesto, con la cartera. Youtube Premium está pasando de ser un capricho a algo cada vez más necesario para usuarios habituales. La compañía ni siquiera evita las apariencias de que la suscripción sirve para poco más que quitarse de encima los molestos anuncios. Su última jugada es la tier Premium Lite, cuyo único beneficio es quitar los anuncios de "la mayoría de los vídeos", reservándose introducirlos en contenido como vídeos musicales oficiales.

Youtube ha cambiado mucho desde que era aquella plataforma con vídeos divertidos. En los últimos tiempos se ha industrializado, con tratos millonarios con empresas como Disney y un catálogo de vídeo bajo demanda que la ha convertido para los mandamases de la industria en competencia directa de las plataformas de streaming. Este año supimos la bomba de que los Oscars 2029 se emitirán gratuitamente allí, algo impensable hace años.

