Netflix renueva una de sus series más famosas pese a la enorme decepción que ha sufrido su última temporada en audiencias

Está claro que entre las series de Netflix hay clases y que unas pocas reciben un trato privilegiado. Una de ellas es 'El agente nocturno', ya que la plataforma acaba de anunciar su renovación por una temporada 4, importando para ello bien poco que la tercera haya sido una tremenda decepción en audiencias.

La renovación tampoco sorprende tanto, pues ya se sabía que Netflix había montado una sala de guionistas para acelerar el trabajo de cara a una temporada 4 con el objetivo de reducir así los tiempos de espera. El problema es que los datos de visualizaciones muestran una clara decadencia en el seguimiento de 'El agente nocturno'.

Por ponerlo en datos, la temporada 1 de 'El agente nocturno' sumaba 47 millones de visualizaciones al fin de su segunda semana, mientras que la temporada 2 bajó hasta los 29,1 millones. Pues bien, la tercera se ha hundido aún más hasta los 18,3 millones. De hecho, ni siquiera llegó a ser número 1 de la plataforma en ninguna de esas semanas.

Eso se traduce en una caída superior al 61% con respecto a la primera temporada. Un bajón tremendo que ha convertido a la que era una de las series más vistas de la plataforma en una más. De hecho, a nadie le hubiese sorprendido que fuese cancelada con esos datos de ser una serie de estreno, pero igual en Netflix han pensado que al menos merecía la pena cerrarla de alguna forma.

Con todo, Netflix no ha dicho tampoco nada sobre la posibilidad que la temporada 4 sea la última de la serie, pero cuesta creer que la plataforma vaya a seguir adelante con ella si se mantiene esta brusca tendencia a la baja.