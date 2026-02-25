La temporada 3 de 'El agente nocturno' se pega un batacazo y su futuro en Netflix queda en serio peligro

Netflix consiguió un éxito enorme con la temporada 1 de 'El agente nocturno', hasta el punto de que aún hoy aparece en la lista de las series más vistas de la plataforma hasta ahora. Sin embargo, su popularidad se ha ido resintiendo con cada nueva entrega y su temporada 3 ha sufrido tal decepción que más de uno empieza a pensar ya en su posible cancelación.

La caída de 'El agente nocturno' en cifras

Por ponerlo en datos, la temporada 1 de 'El agente nocturno' logró 20,6 millones de visualizaciones durante su primera fin de semana, mientras que la segunda entrega bajó hasta los 13,9 millones. Sin embargo, la tercera se ha hundido aún más, conformándose con unos escasos 8,4 millones de visualizaciones en el mismo periodo.

Esto supone además que la temporada 3 pierde casi un 40% de espectadores con respecto a su predecesora, la cual ya había bajado más de un 32% con respecto a la primera. En ningún caso puede hablarse de una buena noticia para la serie protagonizada por Gabriel Basso, aunque si se quiere buscar una, al menos sí que mejora los 7,3 millones de visualizaciones con los que arrancó la temporada 4 de 'The Witcher'...

Por ahora, Netflix no se ha pronunciado sobre su renovación por una temporada 4, pero su creador Shawn Ryan confirmó en Deadline que sí se había unido la sala de guionistas para ir pensando qué contarían en los nuevos episodios. Eso tampoco es garantía de nada, pues la plataforma hasta ha llegado a cancelar series que había renovado previamente -y el último ejemplo de ello está bien reciente-

Con todo, conviene esperar al menos unos días hasta tener los datos de esta semana. Quizá haya alguna gran remontada, pero ahora mismo el futuro de 'El agente nocturno' pende de un hilo.

