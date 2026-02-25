Manuel deja 'GH Dúo' y Telecinco quiere explotarlo al máximo: gritos, insultos y confesiones en uno de los programas claves de la temporada

La gala especial de expulsión de anoche de 'GH Dúo' fue la más movidita de la temporada. Supuso el enfrentamiento entre Manuel González y Carlos Lozano, rivales desde el primer programa y cuya tensión se zanja aquí de manera definitiva con la expulsión de Manuel. El conteo final de los votos terminó en 57'2% a favor de Lozano. Cualquier decisión habría sido dolorosa para la audiencia de Telecinco, ya que ambos concursantes han dado mucho que hablar en su recorrido.

A Manuel no le ha sentado nada bien. Frente a las cámaras trataba de mantener la compostura agradeciendo su paso por el programa y a todos los que han confiado en él. Al mismo tiempo recordaba que "un pedacito de mí se queda en esta casa", ya que su hermana Gloria, pareja con la que entraba a la casa, continúa como concursante. Solo se despedía con un tajante "lo quiero lejos" en referencia a Lozano, a quien ya dejará de ver en el programa.

Es detrás de las cámaras donde Manuel perdía los papeles. Comentaba Jorge Javier Vázquez que no había querido quedarse para ver la vuelta de Lozano a la casa. Se había marchado del programa sin despedirse y entre gritos, dejando muy claro a todo aquel que lo escuchaba que "Se acaba la televisión para mí". Antes de 'GH Dúo', Manuel se había hecho popular entre los televidentes de Telecinco por su paso por 'La isla de las tentaciones' con su por entonces novia Lucía Sánchez.

Es esta también la que se veía envuelta en otro de los momentos más tensos del programa, acabando a gritos con el padre de Manuel al que acusaba de nunca tratarla bien en su casa, a la vez que el hombre la tachaba de mentirosa. Como contrapunto emotivo entre tanto conflicto, Manuel se sinceraba sobre su relación con Lucía, a quien le admitía que es la novia que más ha querido y que no la trató bien.

Aunque sea Carlos Lozano el que se queda en la casa, desde luego el programa ha querido aprovechar a base de bien la última emisión con Manuel. Está por ver si no vuelve al programa para dar más show, ya que Jorge Javier anunciaba también ayer un cambio de dinámica por el cuál uno de los exconcursantes podía volver a la casa.

