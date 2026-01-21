Telecinco insiste en bombardear con 'La isla de las tentaciones' resistiéndose a su final. Solo es un último movimiento desesperado por seguir siendo relevante

"Tiene que ayudarnos, hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer" es una frase de 'Los Simpson', sí, pero podría servir perfectamente para el Telecinco de 2026. En plena crisis de audiencia y perdiendo credibilidad a toda prisa, el canal de Fuencarral está intentando que nos creamos que 'GH Dúo' está siendo un éxito (liderar no es lo mismo que ser un éxito, sobre todo cuando lideras con 729.000 espectadores, como pasó ayer) mientras hace lo único que sabe: estirar hasta la saciedad lo único que le funciona de verdad. O sea, 'La isla de las tentaciones'.

La turra de las tentaciones

Esta novena edición ha sido un éxito, sí, aunque entre muchas, muchas comillas. Aunque al final parece haber despertado, la estrategia de dividir los episodios a lo largo de tres noches para competir con David Broncano y Pablo Motos ha culminado con una audiencia media del 13,2% con 1.357.000 espectadores. O lo que es lo mismo, el dato más bajo de la historia para el programa. Pero en el desierto de Mediaset, encontrar un poquito de agua es suficiente para montar una fiesta, y han alargado como han podido el dislate con un debate final dividido en tres noches distintas.

Visto desde fuera, parece que 'La isla de las tentaciones' no fuera a acabar nunca. Empezó el 3 de noviembre, y dos meses y medio después, tras seis programas de hogueras finales y reencuentros, aún tienen la indecencia de emitir otros tres debates para rascar el fondo del tarro y arriesgarse a cansar a sus fieles. Lo que pasa en los debates en cuestión es lo de menos, ya te lo puedes imaginar: cuernos inesperados, parejas sorprendentes, griterío, insultos y esas cosas que el público cautivo de Telecinco -que haberlo, haylo- sigue disfrutando.

Es difícil no verlo como una maniobra a la desesperada de Telecinco, que está gastando ya sus últimos comodines con la audiencia: el lunes, 1.268.000 personas se acercaron al access (mientras que Antena 3 y La 1 daban especiales informativos sobre el terrible accidente de tren en Adamuz), un 10,1% de share que le valió para auparse al décimo programa más visto del día y mejorar, por un momento, su media mensual en un 0,9%. Ayer no tuvo tanta suerte: con la competencia de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', se tuvo que conformar con un 8,4%, 1.095.000 espectadores y ser la tercera opción de la noche.

Siete horas de cuernos

En total, si quisieras ver 'La isla de las tentaciones' esta semana en directo, te tendrías que comer siete horas en tres días. ¡Ah! Y, por supuesto, como un perro que ha atrapado a su presa, el canal no va a soltar lo único con lo que sobrepasa el millón de espectadores: el 28 de enero empezará a emitir, en su app, un videopodcast presentado por Marta Peñate titulado 'Tentaciones Privé', con más salseos y chismes de esta panda. Literalmente, sacarle toda la leche a la vaca hasta dejarla convertida en un pingajo.

Hoy, el tercer debate, que durará desde las 21.45 hasta las 2 de la mañana, no significará la despedida de esta tanda de personajes televisivos, porque alguno ya está concursando en 'GH Dúo 4' y otros se irán repartiendo por los distintos programas de la cadena entre bolo en discoteca y exclusiva cutre para las revistas del corazón. Su sueño hecho realidad, vaya. Y, por supuesto, Telecinco ya está trabajando en la décima entrega de 'La isla de las tentaciones', que estirará hasta que sus propios fans se cansen de ver una y otra vez lo mismo, multiplicado hasta el infinito y más allá. Solo hay un número de veces que puedes creerte las caras de sorpresa de la gente que va a un programa de ponerse los cuernos y a la que, oh sorpresa, les ponen los cuernos.

A todo esto, Telecinco sigue yendo a la baja, y, de momento, este enero lo cerrará un 0,3% por debajo del de 2025, que ya fue el peor de su historia. Lleva desde junio sin pasar del 10% de audiencia, viendo cómo, por mucho lujo y oropel que se pongan por encima, sus rivales reales son Cuatro y La Sexta. Mientras no haga nada para cambiar eso e insista una y otra vez con los mismos formatos (cuando acabe 'GH Dúo' empezará 'Supervivientes', e intentarán que, para cuando termine, ya haya una nueva temporada de las 'Tentaciones' empaquetada), el interés seguirá decreciendo. Lo que ni siquiera Telecinco sabe es qué pasará cuando lleguen al fondo. Tendrán que planteárselo: está más cerca de lo que creen.

