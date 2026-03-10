Festival de Málaga: 'Lapönia' "te mantiene pegado a la butaca". Una efectiva comedia con Julián López y Natalia Verbeke de la que sales con una sonrisa

Es una época buenísima para las comedias familiares en cine, y 'Lapönia' se perfila como una apuesta ideal. El próximo 1 de abril llega a cines la nueva película de David Serrano de la Peña, que anteriormente nos dejó 'Voy a pasármelo bien' y ahora se atreve adaptando una obra de teatro que ya ha arrasado en los escenarios.

Como nos cuenta Tomás Andrés Guerrero desde el Festival de Málaga, 'Lapönia' es una comedia con unas dosis muy bien medidas de drama que gira alrededor de una familia. Por un lado tenemos a un matrimonio formado por Julián López y Natalia Verbeke, quienes viajan a hasta Lapönia para visitar a la hermana de ella.

A veces no hace falta más

Aquí se juntan con Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, que tienen una filosofía muy diferente a la suya. Y es que mientras que una pareja está intentando mantener la ilusión viva por Papá Noel, los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez, la "nórdica" ha decidido no mentir a su hija.

Así que, obviamente, juntar a los niños termina trayendo un choque tremendo y un desastre de por medio que saca a la luz viejas rencillas familiares. Aunque, como asegura Tomás, 'Lapönia' es una comedia encantadora que "te mantiene pegado a la butaca", equilibrando de miedo las dosis de comedia y de drama y te deja una de esas películas de las que sales con una sonrisa.

"Es lo que hace que 'Lapönia' sea una película muy, muy cómica, pero que también tenga esa ese contrapunto dramático que hace que te emociones. Es una de las grandes dificultades de hacer una comedia dramática, no te puedes pasar con el drama.Sales con una sonrisa y dices '¡qué bien me lo he pasado!", nos adelanta Tomás. "Es una película que ronda los 90 minutos. Es algo de agradecer a día de hoy, ya que estamos cansados de ir al cine y ver películas de más de dos horas (...) Si una comedia son dos horas y picos, va a haber momentos en los que te pierdas, ya no tienes puntos cómicos."

Porque, a pesar de los puntos de vista tan diferentes de ambas familias, cada una tiene su ración de razón, sus fallos y sus aciertos. Una feelgood movie muy humana que dura lo que tiene que durar pero que no te deja indiferente.

