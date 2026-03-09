A Daryl Hannah no le ha gustado un pelo cómo aparece en el nuevo bombazo de Disney+. Convertirla en la villana de 'Love Story' "no ha sido un accidente"

Hace unas semanas se estrenó 'Love Story', un drama romántico que explora la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. La miniserie ya ha sido un éxito en Disney+ y Hulu, pero para todos los actores reales que estuvieron involucrados en la historia revivirla no ha sido tan bonito.

En concreto Daryl Hannah está que echa chispas, y ha cargado contra la serie de Connor Hines por la manera en la que aparece retratada.

Yo no lo recuerdo así

Antes de su romance con Bassette, JFK Jr. tuvo una relación con la actriz Daryl Hannah, que aparece en 'Love Story' interpretada por Dree Hemingway. Sin embargo, los creadores de la serie no contaron con ella a la hora de incluirla como un personaje más, e incluso se la llegó a tratar como una de las adversarias principales de la historia.

Obviamente, a la verdadera Daryl Hannah no le ha gustado un pelo cómo la han retratado en 'Love Story', y ahora ha salido a defenderse desde un artículo publicado en New York Times.

"En general intento no responder a la cobertura mediática sobre mi. Siempre he creído que participar en la distorsión a menudo la amplifica, pero la reciente serie de televisión que explota la tragedia sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette incluye un personaje que utiliza mi nombre y la presenta como yo", explicó Hannah. "La elección de retratarla como irritante, egocéntrica, llorica e inapropiada no ha sido un accidente."

En la serie de FX, la caracterización de Daryl Hannah se convierte en una suerte de villana y un obstáculo constante para que la relación de Kennedy y Bassette siga adelante. Y la villanización de su personaje se ha llevado hasta tal punto que la actriz asegura haber recibido numerosos mensajes amenazantes por parte de espectadores que no saben separar la realidad de la ficción.

"El personaje 'Daryl Hannah' que aparece en la serie no es ni por asomo una representación acertada de mi vida, mi conducta o mi relación con John", escribió la actriz. "Las acciones y comportamientos que se me atribuyen son mentira. Nunca he consumido cocaína en toda mi vida ni organizado fiestas cargadas de drogas. Nunca he presionado a nadie para casarse, ni desacralizado ninguna reliquia familiar, ni me he colado en el homenaje privado de nadie."

"Todo esto no son ornamentaciones creativas de mi personalidad. Son afirmaciones sobre mi conducta, y son falsos", sentenció Hannah, quien también añadió que había tomado notas de la verdadera Jaqueline Onassis para ignorar a la prensa, pero que ya era inevitable ignorar los comentarios. "En aquel entonces encontré un gran confort y consuelo en sus palabras, pero hoy ya no son ciertas."

La actriz asegura que hoy en día lo que está en internet ya está vivo para siempre, y que una versión ficticia de una persona se convierte en realidad para millones de espectadores. Jack Schlossberg, el sobrino de John F. Kennedy Jr., también ha cargado contra la serie y la ha llamado "un alarde grotesco de la vida de otra persona".

En Espinof | Las mejores series románticas en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2026



