Crunchyroll se hace con uno de los animes más esperados del año. 'Dorohedoro' está de vuelta y la temporada 2 del anime viene con macarreo y unas noticias estupendas

No se puede decir que en MAPPA hayan estado de brazos cruzados, porque entre 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', además del resto de animes que han ido estrenando, han estado hasta arriba. Por desgracia, este calendario tan apretado hizo que 'Dorohedoro' se quedase en el limbo, y nos ha tenido seis años esperando hasta su segunda temporada.

¡Ya casi estamos!

El anime de fantasía es uno de los más peculiares (y macarras) que podemos encontrar en el catálogo de Netflix, tanto por su tono como por su animación. Pero merece la pena sumergirse en su extraño mundo, especialmente si somos fans de los animes de acción y el género fantástico.

La segunda temporada se estrena el próximo 1 de abril, con los animes de primavera. Tenemos asegurada su distribución en Netflix y además se ha dejado ver un tráiler cargadito de acción y gore que pinta tremendo y que nos promete llegar al climax del anime.

Ahora bien, la buenísima noticia es que 'Dorohedoro' sigue expandiendo sus horizontes y se vuelve todavía más accesible al fichar por Crunchyroll. La primera temporada ya está disponible en la plataforma de streaming, y también se encargarán de emitir la segunda. Aunque por ahora solo se puede ver en japonés con subtítulos en castellano, el doblaje sigue siendo exclusivo de Netflix.

©2026 Q-HAYASHIDA · Shogakukan/Dorohedoro Season2 Project

'Dorohedoro' sigue a Caimán, un hombre que fue maldito por un hechicero y ahora tiene una cabeza de lagarto. Ahora busca vengarse del mago que lo transformó mientras hace trabajillos con su amiga Nikaido mientras intentan averiguar la verdad sobre lo que le ocurrió.

