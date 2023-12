'Jujutsu Kaisen' cierra su espectacular temporada 2 con un desgarrador final que sacude por completo el statu quo del anime... Aunque MAPPA se haya desinflado por el camino

Habíamos tenido de por medio una película como aperitivo, pero la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' se había hecho de rogar y venía rodeada de unas expectativas muy altas. Especialmente porque la primera temporada de la serie se ha colado entre los mejores animes recientes gracias al buen trabajo de MAPPA, y lo que tocaba por adaptar ahora eran algunos de los arcos más potentes del manga de Gege Akutami.

Así que en verano arrancó la segunda temporada del anime, y tras muchos vaivenes hemos llegado ya al final y es hora de echar la vista atrás y recapitular.

Un antes y un después

Los primeros episodios de la temporada se centraron en adaptar el Arco del Pasado de Gojo, que mostraban sus días como adolescente en la escuela de hechicería y nos daba un mejor vistazo a su historia con Geto. Tras este "backstory" hemos llegado al Arco del Incidente de Shibuya, que sin duda es el más brutal que hemos visto hasta ahora en la serie.

La segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' ha subido de nivel en cuanto a acción, gore y momentos crudos. Todo este último arco ha sido especialmente desgarrador, demostrando que nadie está a salvo y se ha llevado por delante el statu quo de toda la serie de cara a las siguientes etapas de la historia.

Todo lo que se ha ido construyendo a lo largo del anime, incluyendo pequeños detallitos y lo que pudimos ver en 'Jujutsu Kaisen 0' ha ido culminando durante el Arco de Shibuya, que nos ha dejado algunas de las escenas más espectaculares que hemos visto en toda serie.

Ahora bien, también hay que hablar del "elefante en la habitación" y de los problemas que ha tenido MAPPA en esta temporada, que no han sido pocos. 'Jujutsu Kaisen' empezó su segunda temporada con muy buen pie, y una animación mucho más refinada que en la primera temporada, que no solo brillaba en las escenas de combates si no también en las más reposada sutiles tomando nota del estilo de 'Chainsaw Man'.

El estudio ha ido perdiendo fuerza según ha avanzado la temporada, y más en su último tramo. Varios animadores y directores han hablado de sus problemas durante la producción, y de cómo incluso algunos capítulos no han llegado al nivel que se había planeado... Y se nota.

Aún así, 'Jujutsu Kaisen' se ha ganado a purito pulso estar entre las mejores series de anime que tenemos ahora mismo en emisión, y si MAPPA consigue poner orden en casa y solucionar sus problemas, tiene potencial para colarse entre las mejores series de la historia. 'Jujutsu Kaisen' rescata lo mejor de los shonen de acción clásicos, pero con su propio punto de terror, gore, personajes variados y bien escritos (en especial los femeninos, pero es que el listón del género estaba en el subsuelo) y que nunca sabes por dónde te va a salir.

Y bueno. Si el Arco de Shibuya nos ha dejado un poco rotos aunque con ganas de más, ya sabemos que 'Jujutsu Kaisen' tiene su siguiente arco del anime en marcha. Ahora lo que toca es recoger los pedacitos y echarle paciencia.

