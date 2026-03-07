Rimuru Tempest no nació de la nada. Por qué el protagonista de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' arrasa con los fans del anime, según su creador

El éxito de un buen manga o anime reside, en gran medida, en su personaje principal. Si es un pansinsal sin carisma, va a ser complicado que atraiga al público y que los fans se quieran involucrar en seguir la historia.

Para el creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'), Rimuru Tempest terminó siendo un acierto. Y, sin duda, uno de los elementos que ayudado a encumbrar el anime como uno de los isekai más populares de los últimos años.

Empatía y buena actitud

Fuse ha hablado alguna vez de sus inspiraciones para escribir 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', y lo cierto es que muchas de ellas las encontró mientras trabajaba en la construcción. El escritor cree que la clave para un personaje como Rimuru Tempest es que debe ser un "buen jefe", y que sabe cuando empatizar con otros y comunicar sus emociones y pensamientos.

"Creo que la comunicación es muy importante. La mayoría de los problemas se pueden solucionar si escuchas con atención a otra gente y lo haces lo mejor posible para tratar de aclarar los malentendidos", explicó Fuse, como recogen desde CBR. "Rimuru siempre hace el esfuerzo de comprender el punto de vista de otros antes de decidir si trabaja con ellos. Creo que este enfoque, cómo trata de no forzar sus opiniones a los demás, es lo que resuena tanto con los lectores."

La empatía nunca sobra, y más si lo que quieres es un héroe que atraiga a las masas. En los últimos años hemos ido teniendo cada vez más protagonistas muy emocionales y comprensivos, que van apostando por el corazón en lugar de la fuerza bruta. Aunque lo cierto es que Fuse confiesa que tampoco hace demasiado caso al medio y que, a pesar de escribir una serie de fantasía, suele disfrutar más de la ciencia ficción.

"La verdad es que no veo tanto anime como pueda pensar la gente, aunque sí que me gustan algunas series populares", admitió Fuse. "Me gustan animes como 'A Certain Scientific Railgun' o 'Steins; Gate', pero también soy fan de 'Gundam' y 'Macross".

Si echamos de menos 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', este año viene con doblete. En abril se estrena por fin la cuarta temporada del anime y también llegará a España 'Lágrimas del Mar Celeste' directamente a cines.

