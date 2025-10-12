El creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' encontró la inspiración perfecta para Rimuru Tempest en el sitio más inesperado

Primero empezó como una novela pero 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' terminó de saltar a la fama a lo grande en formato de novela ligera en 2014. Desde entonces, Fuse ha seguido desarrollando la historia de Rimuru Tempest a lo largo de los últimos once años, pero ya sabemos que el mes que viene se publica el último volumen para marcar el final de la serie.

Se hace lo que se puede

En el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' la historia todavía va un poco por detrás y estamos pendientes del estreno de una película original y una cuarta temporada de anime... Pero mientras tanto en las novelas ligeras ha pasado de todo, un mensaje que tenía muy claro Fuse para comunicar con su obra es que los protagonistas debían ser proactivos.

El creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ha hablado alguna vez de sus inspiraciones para la historia de Rimuru. Y siempre ha tenido la filosofía de que a veces uno tiene que meterse de lleno en el fango para solucionar los problemas en lugar de esperar a que se arreglen mágicamente, algo que aprendió cuando trabajaba en la construcción para ganarse el pan.

"Es mi filosofía personal, a la que he llegado a través de varias experiencias en la vida y a través de mangas, novelas, películas y lo que he ido viendo", reveló Fuse en una entrevista con Mipon. "Si estás pasándolo mal con algo en el trabajo, por ejemplo, no vas a solucionar nada si tan solo sigues preocupándote por ello".

"En mi anterior trabajo, como capataz en una obra, el trabajo no esperaba a que yo estuviera listo. Tenía que hacer lo que pudiera en ese momento", continuó el escritor. "En momentos como eso, me preguntaba a mi mismo que qué harían mis personajes favoritos si estuvieran en mi posición y trataba de adoptar esa actitud. Honestamente, muchas cosas se terminan arreglando si haces el esfuerzo, creo que lo más importante es seguir intentándolo y no rendirse nunca".

Esta mentalidad también permeó en el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', ya que Fuse se encargó de supervisar todo el proceso del guión y revisar detalles de la historia y personajes. Aunque lo que sí que consiguió fue plasmar su imagen ideal de Rimuru, al que considera como el ejemplo de todo lo que debe ser un buen líder: alguien calmado y sensato que no tiene miedo a disculparse cuando se equivoca y que rara vez pierde la compostura.

"Rimuru básicamente es mi idea de lo que debería ser un jefe ideal. Aunque no me gusta admitirlo, durante mi época como capataz a menudo perdía los nervios cuando mis trabajadores no escuchaban mis instrucciones. Y sé que eso no está bien", admitió Fuse.

