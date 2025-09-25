Adiós a Rimuru Tempest. 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' llega a su final, aunque no significa necesariamente que nos quedemos sin anime

'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Suraimu Datta Ken') ha terminado siendo uno de los animes isekai más curiosos, con un protagonista reencarnado en otro mundo en un pequeño limo pero que termina siendo tremendamente poderoso a la larga.

En el anime sabemos que la cuarta temporada está en marcha, pero los finales son inevitables y las novelas ligeras en las que se basa la serie están a punto de acabarse.

Despedida anunciada

Ya a principios de este mismo año Fuse, el autor de las novelas ligeras de ''That Time I Got Reincarnated as a Slime', confirmó que tan solo quedaba por delante un único volumen para cerrar toda la historia de Rimuru Tempest. Y no mentía.

Como se ha confirmado desde las redes sociales de CG Novels, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' terminará con su volumen 23, que se publicará el próximo 29 de noviembre. Con el anuncio se ha dejado ver la portada del volumen final, que se espera que cierre del todo la historia.

Las novelas ligeras llevan en publicación desde 2014 y han tenido un recorrido tremendo. Pero aunque llegue el final de la historia, no significa que el anime también se vaya a acabar, al menos no inmediatamente.

Y es que cada temporada de anime cubre unos tres volúmenes de la novela ligera original de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'. Así que tras la tercera temporada nos hemos quedado en el volumen 9 y todavía quedarían hasta catorce por adaptarse. Vamos, que todavía tendríamos por delante unas cuatro temporadas de anime e incluso alguna que otra película, dependiendo de cómo se lo quiera montar el estudio Eight Bit.

En este caso, el mayor enemigo del anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' son los tiempos de espera, ya que está habiendo un parón de tres años entre temporadas y por ahora no sabemos cuándo llegará la cuarta.

