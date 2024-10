'That Time I Got Reincarnated as a Slime' regresa por partida doble. La aventura de Rimuru Tempest tendrá temporada 4 y una nueva película de anime

Entre los animes isekai más potentes del momento, el que no pierde fuelle es 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Suraimu Datta Ken'), la historia de un pequeño limo tremendamente poderoso.

Este año ha estrenado la tercera temporada del anime, que llegaba con muchas expectativas tras tres años de espera. Y para que no pare la cosa, el anime isekai de Eight Bit ya ha confirmado que tiene una cuarta temporada en marcha.

Otra ronda más, pero doble

Estos días ha terminado la tercera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' con su capítulo 24, y los responsables del anime no se duermen en los laureles. Por ahora han dejado ver un pequeño teaser y sabemos que el anime preparan más capítulos y una segunda película de anime.

En 2022 se estrenó 'El vínculo escarlata', una película original ambientada tras la segunda temporada. Así que es muy posible que esta nueva película tenga lugar tras los eventos de la tercera temporada del anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'.

Por desgracia, todavía no se ha confirmado fecha de estreno para ninguno de los dos proyectos. Aunque viendo los tiempos que maneja el estudio, no sería descabellado que la película llegase para finales de 2025 y la serie se haga de rogar hasta 2026 o 2027.

Las novelas ligeras de Fuse en las que se inspira el anime ya cuentan con 21 volúmenes y el manga ilustrado por Mitz Vah ya lleva 27 tomos publicados... Así que vamos, que tenemos 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' para rato, aunque haya que ir echándole paciencia al anime. Mientras tanto, nos podemos poner al día en Crunchyroll, donde tenemos las tres termporadas al completo, los especiales de 'Visions of Coleus' y la película 'El vínculo escarlata'.

