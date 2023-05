'That Time I Got Reincarnated as a Slime' confirma la fecha de estreno de su spin-off: el regreso de Rimuru Tempest está cerca pero habrá que esperar para ver la temporada 3 del anime

Se ha hecho un poco de rogar, pero ya sabemos que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' vuelve con su tercera temporada el año que viene. Todavía nos toca esperar mínimo hasta abril de 2024, pero por lo menos para que se nos haga un poco más ameno lo que llega este año es 'Coleus' Dream', un spin-off que además ya tiene fecha de estreno.

De respiro entre temporadas

'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Coleus' Dream' será un especial directo a video de tres capítulos. Originalmente fue una historia escrita por Fuse, el autor de las novelas ligeras, que se incluyó con los Blu-rays de la temporada 2, y se ve que como gustó bastante a los fans ahora ha tocado la adaptación a anime.

Falta por terminar de cerrar el día, pero el spin-off se estrenará en otoño de 2023. La película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ya está disponible también en Crunchyroll, y viendo que en la plataforma es bastante normal que se estrenen OVAs y capítulos especiales de televisión, vamos a ver si también hay suerte y podemos ver 'Coleus' Dream' en streaming.

Por ahora se ha dejado ver una primera imagen del spin-off y también se ha confirmado que Miho Okasaki, la voz de Rimuru en la serie, interpretará el nuevo ending y Takuma Terashima el tema para el opening.

La trama de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Coleus' Dream' se ambienta justo entre las dos primeras temporadas, cuando Rimuru termina de lleno en una conspiración por el trono del Reino Coleus. Es muy posible que la historia en sí no sea canon dentro de la continuidad del anime, pero por lo menos nos sirve de aperitivo perfecto para aligerarnos un poco la espera hasta poder retomar la trama principal.

En Espinof | Qué es un isekai y cuáles son los mejores animes del género que se pueden ver en streaming