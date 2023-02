Por fin regresa el genial anime isekai con un limo como protagonista: 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' anuncia el estreno de su temporada 3 y una miniserie spin-off

Entre todos los animes del género isekai que llegan cada temporada, uno de los más grandes de los últimos años sin duda ha sido 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Suraimu Datta Ken'), que sigue a un oficinista que se reencarna en un pequeño limo en un mundo de espada y hechicería.

Tras dos temporadas de anime muy exitosas, llegó 'Scarlet Bond', una película que ya se ha podido ver en los cines de Japón... Pero claro, todavía quedaba muy abierta la trama de la serie.

Mucho anime por delante, pero con paciencia

Ya el noviembre pasado se confirmó que habrá una tercera temporada del anime, y ahora que parece que la carrera en cines de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bond' ha llegado a su fin, es hora de centrarse de nuevo en la serie.

Todavía queda concretar el día, pero el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' regresa con su tercera temporada para primavera de 2024. Aún es muy pronto para cerrar todo sobre el simulcast, pero teniendo en cuenta que Crunchyroll se ha encargado hasta ahora de retrasmitir el anime, es muy posible que repita también con los nuevos capítulos.

No solo eso, si no que este mismo año también se estrenará 'Coleus no Yume', una miniserie de tres episodios directa a video. Este pequeño spin-off se ambientará entre la primera y la segunda temporada, y se espera que se estrene a finales de 2023.

Este año se celebra el décimo aniversario de la publicación de las novelas ligeras de Fuse en las que se basa el anime, así que no tendría que sorprendernos del todo si se anuncia algún que otro proyecto más.

'That Time I Got Reincarnated as a Slime' se centra en Satoru Mikami, un oficinista de Tokio con una vida muy monótona. Un día es asesinado y cuando despierta se ha reencarnado en un limo en un mundo fantástico. Poco a poco descubre sus nuevas habilidades, entre las que destaca la de devorar cualquier cosa e imitar sus poderes y apariencia...así que cuando devora a un poderosísimo dragón, Satoru gana una habilidades descomunales.