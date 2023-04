Crunchyroll estrena nuevas películas ya mismo con Gundam, las quintillizas, el limo reencarnado y un romance que cambia dependiendo en qué orden las veas

Crunchyroll nos ha ido pegando algunas alegrías trayendo películas de anime a los cines, especialmente con 'Jujutsu Kaisen 0' y 'Suzume'. También ha habido algunos estrenos un poco más modestos, como el de la película de 'The Quintessential Quintuplets', pero por desgracia algunas películas que la plataforma se encargó de distribuir en España no llegamos ni a olearlas en pantalla grande aunque fuera durante un par de días.

Por suerte, que no pasasen por los cines no significa que nos vayamos a quedar sin ellas, y Crunchyroll ha confirmado que suma más películas de anime a su catálogo para que no nos quedemos con las ganas.

Entre franquicias e historias de amor

La primera gran noticia es que podremos ver 'That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond', la primera película de la franquicia. Esta es una historia original aparte del canon del anime y gira en torno al misterioso poder de la Reina de Raja. Cuando Rimuru Tempest, un limo que se convirtió en un gran demonio, se cruza con un superviviente de la raza de los Ogros comienza una nueva aventura que podemos ver en la plataforma a partir del 21 de abril.

También ese día llegan dos películas originales 'To Every You I've Loved Before' y 'To Me, The One Who Loved You'. Este dúo de películas tratan la historia de amor entre dos jóvenes desde diferentes perspectivas, y dependiendo de cuál se vea primero sus creadores prometen que cambia nuestra percepción de los eventos.

La siguiente en la lista de estrenos es 'The Quintessential Quintuplets', que tras pasar dos veces por los cines llega a la plataforma el día 28 de abril. Esta película cierra el anime, adaptando los últimos arcos del manga para desvelar el futuro de las quintillizas Nakano... y sobre todo, con quién se casa Futaro al final de la historia.

Y ya para cerrar tenemos 'Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island', una película que deriva de la serie de anime original y que vuelve a contar con Yoshikazu Yasuhiko como director. La trama sigue a Amuro Ray y sus compañeros, quienes se quedan varados en una isla remota tras una misión encubierta fallida.

En principio, todas las películas estarán disponibles en Crunchyroll en los territorios de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, CEI e India. También está pendiente el tema de los doblajes, porque el japonés con subtítulos en español está asegurado pero no se ha asegurado el doblaje en castellano para todos.

