Los mejores animes en primavera 2023: dónde y cuándo ver en streaming 'Kimetsu no Yaiba', 'Dr. Stone', 'Hell's Paradise' y el resto de bombazos que llegan esta temporada

Otra estación que se nos va, y con abril arranca fuerte una nueva temporada de anime. Si estamos listos para esta primavera de 2023, hay que ir avisando que va a haber un calendario bastante apretadito porque no solo regresan algunas de las series más grandes de los últimos años, si no que también arrancan varios estrenos a los que los fans llevan con el ojo puesto todo el año.

Por suerte el anime es más accesible que nunca y podemos seguir todos estos estrenos (que no son pocos) a través de varias plataformas de streaming. E incluso tenemos alguna que otra película en el horizonte y que es muy posible que nos llegue directamente a casita.

'Hell's Paradise'

'Hell's Paradise' ('Jigokuraku') promete ser uno de los grandes estrenos del año, y viene de la mano de MAPPA. Ha sido uno de los bombazos más recientes en cuanto a mangas de acción, y podremos verlo en Crunchyroll a partir del 1 de abril.

La trama sigue a Gabimaru, un asesino implacable que es condenado a muerte. Para esquivar su condena, debe cumplir una peligrosa misión y encontrar un elixir legendario que se esconde en una misteriosa isla perdida.

'Heavenly Delusion'

Disney+ se ha ido pasando poquito a poco a los simulcasts de anime, y esta temporada también se ha atrevido con 'Heavenly Delusion', que comienza a llegar a partir del 1 de abril.

La historia sigue a Tokio, quien vive en un mundo rodeado por un gran muro hasta que un día recibe un mensaje que le pregunta si quiere salir. Tokio tiene sus dudas, especialmente porque dentro de los muros se refieren al exterior como el Infierno. Mientras tanto, un chico llamado Maru viaja a través de un Japón completamente destruido junto con una chica llamada Kiruko mientras buscan el Paraíso.

'Edens Zero' - Temporada 2

Después de casi dos años regresa 'Edens Zero' con su segunda temporada. La obra de ciencia ficción del autor de 'Fairy Tail' estrena nuevos capítulos 1 de abril para continuar las aventuras de Shiki por el universo, pero por desgracia todavía no es seguro dónde podremos seguirlos en streaming.

La primera temporada se emitió en Netflix, pero ahora que la editorial Kodansha ha firmado un acuerdo exclusivo con Disney+, es muy posible que el anime cambie de plataforma.

'My Home Hero'

'My Home Hero' sigue a Tetsuo Tosu, un oficinista corriente de mediana edad. Un día se entera de que su hija Reika es maltratada por su novio Nobuto. Pronto también descubre que el novio de su hija tiene un peligroso historial de asesinato y lazos con un sindicato del crimen, aunque Tatsuo hará lo posible para proteger a Reika.

Este thriller para adultos arranca el próximo 2 de abril, y podremos seguirlo a través de Crunchyroll.

'Skip and Loafer'

Un anime un poco más calmadito con un slice of life con rollito de comedia romántica. La historia se centra en Mitsumi Iwakura, una estudiante de secundaria que siempre ha vivido en el campo y se muda a Tokio para el nuevo curso... Pero el primer día se pierde, termina borracha accidentalmente y con todos sus planes yéndose al garete.

'Skip and Loafer' empieza a emitirse el 4 de abril y podemos seguirla en Crunchyroll.

'Alice Gear Aegis Expansion'

Basado en el videojuego del mismo nombre llega a HIDIVE 'Alice Gear Aegis Expansion' a partir del 4 de abril.

El anime se ambienta en un escenario en el que la humanidad dejó el planeta hace siglos tras ser expulsada por unos alienígenas mecánicos llamados Vice. Ahora, un grupo de mujeres jóvenes conocidas como Actresses tienen la habilidad de manejar unos poderosos trajes mecánicos con los que combatir la invasión alienígena.

'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!'

Ya sabíamos que este 5 de abril llegaba 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!'', un spin-off del anime principal centrado en Megumin y que servirá como precuela para explorar su pasado.

Aunque en Latinoamérica sí que se podrá ver en Crunchyroll, si queremos seguirlo desde España nos hemos llevado una sorpresa, porque finalmente el simulcast estará disponible a través de Jonu Play.

'Dr. Stone: New World'

La tercera temporada de 'Dr. Stone' es una de las series más esperadas de esta primavera, y más desde que llegó el capítulo especial de Ryusui el verano pasado. Ahora llega la temporada de lleno a partir del 6 de abril, y podremos verla en Crunchyroll.

'Dr. Stone' se ambienta en un futuro post-apocalíptico en el que la humanidad ha sido convertida en piedra. Siglos después, Taiju despierta de la petrificación y descubre que su amigo Senku lleva meses despierto. No solo eso, si no que Senko siempre ha sido un genio con la ciencia y ya tiene un plan para restaurar la civilización con sus inventos.

'The Ancient Magus's Bride' - Temporada 2

Otro de los bombazos que regresa después de unos cuantos años es 'The Ancient Magus's Bride'. El drama romántico de fantasía oscura se adentra en el Arco de la Universidad, y podremos verlo en Crunchyroll a partir del 6 de abril.

La trama gira alrededor de la historia de Chise Hatori, quien después de demasiadas experiencias traumáticas decide venderse a sí misma en una misteriosa subasta. Allí aparece el mago Elias Ainsworth, quien se ha percatado de su grandísimo potencial para la magia y decide convertirla en su aprendiz y futura esposa.

'Mashle: Magic and Muscles'

A partir del 7 de abril podemos seguir en Crunchyroll otro de los estrenos más esperados: 'Mashle: Magic and Muscles'. Es una de las novedades que vienen pisando fuerte gracias a su mezcla de acción y humor, y su curioso giro de tuerca a los colegios de magia.

En un mundo donde los poderes lo son todo, Mash Burnedead ha nacido sin magia. Para compensar la situación, Mash entrena muy duro sus músculos, y cuando comienza a asistir a una prestigiosa escuela de magia no dejará que nada le impida sobresalir (y sobrevivir).

'A Galaxy Next Door'

'A Galaxy Next Door' (Otonari ni Ginga') es una comedia romántica que cuenta con muy poquitos volúmenes pero que ya se ha ganado su propia adaptación a anime, que podremos ver en Crunchyroll a partir del 8 de abril.

Desde la muerte de sus padres, Ichiro ha hecho malabarismos como ha podido para mantener a sus hermanos pequeños y sobrevivir como artista de manga. Cuando sus ayudantes le abandonan parece que todo está perdido... hasta que aparece una nueva ayudante en su vida y todo empieza a cambiar para mejor.

'Kimetsu no Yaiba - Temporada 3'

Sin duda el gran estreno de la temporada, y que incluso ha venido precedido por una película recopilatoria directa a los cines. La tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' arranca el 9 de abril, y después de que Crunchyroll se haya hecho cargo de 'Rumbo a la Aldea de los Herreros' podemos asumir que también se encargará del simulcast.

Cuando la familia de Tanjiro es atacada por un demonio, todos son asesinados a excepción de su hermana Nezuko, que se convierte en demonio. Para poder vengar a su familia y devolver a Nezuko su humanidad, Tanjiro lucha por convertirse en un cazador de demonios.

'Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury' - Temporada 2

La segunda temporada de 'Gundam: The Witch from Mercury' llega un poquito antes de lo que la esperábamos, el próximo 9 de abril. Al igual que la primera, también podremos seguir lo nuevo del anime de Sunrise a través de Crunchyroll.

Esta nueva entrega del universo 'Gundam' se centra en Suletta Mercury, quien llega de una colonia recóndita para estudiar en una prestigiosa y elitista academia. Allí cono2wqqce a Miorine Rembran y ambas terminan involucradas en una conspiración industrial mientras Suletta trata de convertirse en piloto con un tipo de Mobile Suit prohibido y perseguido por el gobierno.

'The Reason Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion'

Este isekai romántico despega el 10 de abril, y también podremos verlo a través de Crunchyroll. 'The Reason Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion'. La serie de anime adapta la novela ligera de Milcha que luego saltó a webtoon con ilustraciones de Whale.

Después de ser envenenada por su prometido, Eunha despierta siendo parte de la trama de una novela que conoce bien. Para evitar morir de nuevo, se convierte en la prometida del protagonista de la historia, el duque Noah Wynknight.

'Insomniacs after school'

Si queremos un anime reconfortante, 'Insomniacs after school' tiene la pinta perfecta para ello. La trama sigue a Ganta Kanami e Isaki Magari, dos adolescentes que sufren insomnio y que aprovechan los ratos libres para intentar recuperar algo de sueño. Un día se conocen en el abandonado Club de Astronomía de su instituto y deciden revivir el club para intentar superar su insomnio y mientras aprovechar las noches al máximo.

El anime se estrena el 11 de abril, y es otra serie que podremos ver en HIDIVE.

'Oshi no Ko'

El nuevo anime del autor de 'Kaguya-sama: Love is War' ha cambiado de escenario y se adentra un poquito en el lado turbio de la industria idol. 'Oshi no Ko' ha sido el fichaje más gordo de la temporada para HIDIVE y arranca el próximo 12 de abril tras el estreno de su primer capítulo en cines.

La historia comienza cuando Ai Hoshino, una exitosa idol adolescente, llega a la consulta de un médico rural para dar a luz en secreto. El doctor Gorou Honda le promete un parto seguro, pero es asesinado por un acosador de Ai.

'Ranking of Kings: The treasure chest of courage'

Tras una primera temporada espectacular de 'Ranking of Kings' ('Ousama Ranking') que casi alcanzó al manga, Wit Studio no se ha dormido en los laureles y el próximo 13 de abril estrena un pequeño spin-off: 'Treasure Chest of Courage'.

Este tierno anime sigue a Bojji, un príncipe sordomundo en el que nadie tiene mucha fe pero que sueña con ser el mejor de los reyes. Por fin encuentra a su primer amigo en Kage, el último de un clan de asesinos caído en desgracia. Podremos seguir la continuación a través de Crunchyroll.

'Pokémon'

Ash Ketchum se merecía poder "jubilarse" como protagonista de 'Pokémon' y ahora le toca el turno a Liko y Rod, dos nuevos entrenadores que nos mostrarán la región de Paldea que conocimos en 'Pokémon Escarlata y Púrpura'.

El nuevo anime de 'Pokémon' se estrena el 14 de abril en Japón y por desgracia en principio no parece que vaya a haber simulcast, pero sí que se podrá ver a nivel internacional a lo largo de 2023.

'Sacrificial Princess and the King of Beasts'

'Sacrificial Princess and the King of Beasts' es un shojo romántico de fantasía que se estrena el próximo 19 de abril en Crunchyroll y trae un gustillo perfecto al cuento clásico de 'La Bella y la Bestia'.

A menudo jóvenes humanas son enviadas como sacrificio al Rey de las Bestias y los Demonios, pero cuando la toca el turno a la número 99 algo cambia. Sariphi intriga al Rey Bestia porque no parece asustada y tampoco pide clemencia, por lo que el rey decide convertirla en su consorte.

'Ultraman' - Temporada 3

El anime más reciente de 'Ultraman' ya ha confirmado que aterriza en Netflix el próximo 11 de mayo con su tercera y última temporada. La serie adapta el manga de 2011 de Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi para continuar directamente los eventos de la serie de televisión de 1966, remozando de nuevo la franquicia.

La historia arranca cuando Shinjiro descubre que su padre era el legendario Ultraman que protegió la Tierra hace décadas, el mismo poder comienza a despertar dentro de él. Y justo a tiempo, porque Shinjiro tendrá que convertirse en el nuevo Ultraman y proteger el planeta de la invasión alienígena.

'Golden Kamuy' - Temporada 4

Aunque comenzó a emitirse en Japón el octubre pasado, la muerte de un importante miembro del equipo creativo mandó a 'Golden Kamuy' a hiato. Por el bien de la serie, sus creadores decidieron tomarse un tiempo y desarrollar los nuevos capítulos con algo más de calma.

'Golden Kamuy' regresa a la televisión japonesa el próximo 3 de abril emitiendo su cuarta temporada desde el principio. Los nuevos capítulos para completar la temporada comenzarán a llegar alrededor de mediados de mayo y podremos verlos en Crunchyroll.

'Black Clover: Sword of the Wizard King'

Aunque iba a estrenarse en marzo, la película de 'Black Clover' no se ha librado de un pequeño retraso y finalmente llegará a Netflix el próximo 16 de junio. 'Sword of the Wizard King' será una historia original ajena al manga, pero siempre es posible que tenga cierta continuidad dentro del anime.

'Black Clover' se centra en Asta, un chico huérfano que no tiene ningún tipo de poderes en un mundo donde todo el mundo es capaz de hacer magia. Aún así, Asta se embarca en una aventura para cumplir sus planes de convertirse en el próximo Rey Mago con ayuda de su propio grimorio

'Sailor Moon Cosmos: The Movie'

Y otro gran estreno en cuanto a películas de anime es 'Sailor Moon Cosmos: The Movie', que viene a a cerrar el anime adaptando el último arco del manga con dos largometrajes.

La primera parte se estrena el 9 de junio y la segunda el 30 del mismo mes, aunque por ahora las fechas de estreno son exclusivas para Japón. Anteriormente Netflix se ha hecho con los derechos para retrasmitir la serie y las películas de 'Sailor Moon Crystal' en la plataforma, así que toca estar con el ojo puesto a ver si también suena la campana esta vez.