'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la Aldea de los Herreros' por fin tiene fecha de estreno en España: el inicio de la temporada 3 del anime llega a los cines ya mismo

La segunda temporada de 'Kimetsu no Yaiba' puso el listón muy alto, pero lo bueno es que Ufotable no se ha hecho de rogar con los siguientes capítulos. Con los récords históricos que ha batido 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' no se podía pasar de largo de la oportunidad de volver a llevar el anime a los cines, y como no podía ser de otra manera Tanjiro va a la cabeza en la taquilla japonesa.

'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la Aldea de los Herreros' es una película especial para dar el pistoletazo de salida a la tercera temporada del anime, y aunque estábamos en un pequeño limbo Crunchyroll por fin ha confirmado cuándo la podremos ver en España.

Inicio por todo lo alto y en pantalla grande

Lo primero es que ojito, porque técnicamente 'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la Aldea de los Herreros' no es una película al uso como lo fue 'Tren Infinito'. Sí que dura 111 minutos pero consiste en los dos episodios finales del Arco del Distrito Rojo de la segunda temporada más el primer capítulo de la tercera temporada, que es la gran novedad que a la que le tenemos ya ganas.

Crunchyroll ha confirmado que podremos ver en cines lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' a partir del 2 de marzo, ya mismito. La película llegará a los cines Kinépolis y ya hay un listado de varias salas en Madrid, Alicante y Granada, aunque es posible que la lista se amplíe un poco más durante la semana.

📢Notición Kinéfilos‼ El próximo 2 de marzo ¡vente al preestreno de #DemonSlayer: Kimetsu No Yaiba - To The Swordsmith Village en VOSE!



¡Hazte ya con tu entrada! ➡ https://t.co/G3gsKEGz4z pic.twitter.com/YXx9LH1SdT — Kinepolis España (@Cines_Kinepolis) February 22, 2023

La mala noticia para quienes les gusta ver anime doblado es que en principio la película solo se podrá ver en japonés con subtítulos. Quizás la cosa cambie en el futuro, pero teniendo en cuenta que Crunchyroll acaba de empezar a doblar la segunda temporada de la serie, la verdad es que la decisión tiene sentido (aunque de un poco de bajona).

'Kimetsu no Yaiba' es la historia de Tanjiro Kamado, quien un día regresa a casa y se encuentra con que toda su familia ha sido asesinada. La única superviviente es su hermana Nezuko, que ha sido transformada en demonio. Para poder devolverla a la normalidad y vengar a sus familia, Tanjiro comienza a entrenar y se convierte en un cazador de demonios.