'Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-' se merienda a sus rivales: la película que abre la temporada 3 del anime arrasa por completo en la taquilla de Japón

A nivel internacional todavía tendremos que esperar un poquito más, pero 'Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-' ya se ha estrenado en Japón por todo lo alto y está siendo un exitazo en taquilla.

Teniendo en cuenta la locura absoluta que fue la película 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' y la segunda temporada del anime, había muchas ganas de volver a ver a Tanjiro en pantalla grande, porque el estreno de la temporada 3 está arrasando por completo.

Los cazadores de demonios vuelven a arrasar

Ya ha pasado su segunda semana en cines, y 'Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-' ha vuelto a coronarse con el primer puesto en la taquilla japonesa. Este fin de semana se embolsó 571 millones de yenes (4,14 millones de euros) con 402000 entradas vendidas.

Sí que es cierto que durante el fin de semana de su estreno dobló estas cifras, pero han sido lo suficientemente buenas para seguir en lo alto de la taquilla. En segundo lugar está 'The First Slam Dunk', que ya acumula 10,3 mil millones de yenes y 7,11 entradas vendidas.

En tercer lugar tenemos 'Legend & Butterfly', un drama de época en acción real sobre Oda Nobunaga y su esposa Nohime, y en cuarto puesto está 'Suzume' de Makoto Shinkai, que también se mantiene en lo alto de la taquilla.

Estas semanas está habiendo una competición bastante dura en taquilla porque además se ha re-estrenado en cines 'Titanic' y también han llegado nuevas películas, pero no han podido con los cazadores de demonios de 'Kimetsu no Yaiba'.

'Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-' sirve de entrada la temporada 3 del anime, con una película especial que une los episodios finales de la segunda temporada con un nuevo capítulo de una hora, así que hay bastante expectación por verla. Todavía estamos esperando la fecha de estreno en España, pero teniendo en cuenta que la nueva temporada se estrena en abril, no debería tardar demasiado en llegar a nuestros cines.