Makoto Shinkai sigue haciendo historia: 'Suzume' ya es la décima película de anime más taquillera de Japón y supera a esta obra maestra de Hayao Miyazaki

Makoto Shinkai puede presumir de ser uno de los directores de anime más apreciados de los últimos años, especialmente tras el bombazo que fue 'Your Name', que se coló de lleno en el top de las películas de anime más taquilleras. Después vino 'El tiempo contigo' para seguir batiendo récords y ahora 'Suzume no Tojimari' ha empezado su andadura en cines con un paso bien fuerte.

'Suzume' es imparable, y lo que le queda

'Suzume', como se llamará la película a nivel internacional, ya arrasó en su primer fin de semana en cines tras su estreno el 11 de noviembre de 2022. Desde entonces los números han seguido creciendo y ya se ha convertido en la décima película de anime más taquillera de la historia.

Anteriormente el puesto lo tenía la magnífica 'El viento se levanta' de Hayao Miyazaki, pero 'Suzume' se ha conseguido embolsar 12,13 mil millones de yenes (unos 86,35 millones de euros) gracias a la venta de más de 9,13 millones de entradas. Actualmente la lista de taquillazos se nos queda tal que así:

'Suzume' además fue la tercera película más taquillera de 2022 en Japón y con su excelente primer fin de semana se convirtió en el mejor estreno de Shinkai hasta la fecha.

Son unos números buenísimos, y todavía ni siquiera se ha estrenado fuera de Japón, ya que a nivel internacional se empezará a distribuir en 2023. Crunchyroll ya ha planteado las primeras fechas de estreno a partir del próximo abril, con lo que no nos pillará por sorpresa cuando 'Suzume' vuelva a pegar otro zambombazo y siga subiendo escalones en la lista.

La trama se centra en Suzume, una adolescente se cruza con un misterioso joven que busca una puerta. Cuando la joven abre una extraña puerta en medio de unas ruinas, comienzan a desatarse todo tipo de desastres y tragedias por todo Japón, con lo que Suzume se propone cerrar todas las puertas para evitar que sigan ocurriendo más desgracias.