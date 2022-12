'Suzume no Tojimari' tiene fecha de estreno fuera de Japón: la nueva película de Makoto Shinkai llegará en 2023 con título nuevo pero para España hay malas noticias

'Suzume no Tojimari' se estrenó el mes pasado en Japón, y hasta que llegó 'The First Slam Dunk' se había convertido en la reina absoluta de la taquilla. Ya sabemos que a nivel internacional Crunchyroll se encargará de distribuirla y llevarla a pantalla grande, y ya se han empezado a conocer las primeras fechas.

Suzume y punto

Lo primero de todo es que a nivel internacional el título de la nueva película de Makoto Shinkai se queda en 'Suzume', simplemente con el nombre de su protagonista.

Crunchyroll había prometido que habría estreno en 2023 y parece que podemos esperar los estrenos fuera de Japón a partir de abril. En Francia y Malta se estrenará el 12 de abril, en Australia, Brasil, Alemania, México y Nueva Zelanda el 13 de abril, y en Austria, Bélgica, Canadá, Gibraltar, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos se podrá ver a partir del 14 de abril.

Todavía no hay fecha concreta para España, pero viendo que muchos países de Europa ya tienen el día fijado, el estreno no debería irse demasiado lejos. Lo mismo pasa con Latinoamérica, que quizás se puede usar el estreno de México como una guía aproximada, aunque habrá que esperar a la última palabra de Crunchyroll.

La historia se centra en Suzume, quien se cruza con un misterioso joven que busca una puerta. Cuando la adolescente abre una extraña puerta en medio de unas ruinas, comienzan a ocurrir todo tipo de desastres y tragedias por todo Japón.