Makoto Shinkai bate su propio récord en taquilla: 'Suzume no Tojimari' arrasa en su primer fin de semana en cines

Ya se ha estrenado en Japón 'Suzume no Tojimari', la nueva película de anime de Makoto Shinkai y que tras 'El tiempo contigo' y 'Your Name' tiene unos zapatos muy grandes que llenar.

En el resto del mundo podremos verla a partir de 2023 de la mano de Crunchyroll, pero mientras llega el momento ya se puede decir que la nueva película de Shinkai ha arrasado en su primer fin de semana y ha superado con creces a sus predecesoras.

Batiéndose en taquilla

No iba a ser fácil, porque este fin de semana pasado también se estrenaba 'Black Panther: Wakanda Forever' en Japón y seguían arrasando en la pantalla grande 'One Piece Film Red' y la segunda película de 'Sword Art Online: Progressive', pero 'Suzume no Tojimari' se ha defendido y muy bien.

En su primer fin de semana ha recaudado 1,88 mil millones de yenes, lo que equivale a unos 13,41 millones de euros, con más de 1,3 millones de entradas vendidas. Así que los primeros días en cines de 'Suzume no Tojimari' han sido un exitazo, y también suponen el mejor estreno hasta la fecha para Makoto Shinkai.

Su nueva película ha recaudado un 47,7% más de lo que hizo 'Your Name' en su primer fin de semana, y un 14,7% más de lo que consiguió con 'El tiempo contigo'. Es un inicio espectacular, pero habrá que ver qué tal funciona a la larga en cuanto a estrenos de anime y si consigue destronar a 'One Piece', y si esto fuera poco en diciembre llega 'The First Slam Dunk' para sumarse a una competición feroz en taquilla.