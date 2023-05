Una mujer shogun y un Japón feudal convertido en matriarcado: Netflix fija la fecha de estreno de 'Ooku: The Inner Chambers' con un dramático tráiler

Netflix lleva ya un tiempo apostando por el anime y estrenando unas cuantas películas y series al año... aunque nunca sabes cuándo te va a salir por sorpresa con una.

Ya había confirmado que el anime estaba en marcha, pero apenas un mes antes de lanzarla en la plataforma Netflix ha desvelado cuándo podremos ver 'Ooku: The Inner Chambers', una serie ambientada en un Japón feudal alternativo que promete muchísimo drama.

Ficción histórica en un periodo Edo que nunca fue

La premisa de 'Ooku: The Inner Chambers' se centra en una línea temporal en la que una extraña plaga afecta tan solo a hombres, con lo que ha habido una gran reducción de la población masculina. Así que con el tiempo Japón se ha convertido en un matriarcado y la estructura social ha cambiado por completo, con las mujeres ostentando puestos de poder que hasta entonces estaban vetados. Y la mujer más poderosa de todas es la shogun, quien mantiene un enorme harén de hombros conocido como "Ohoku".

'Ooku: The Inner Chambers' adaptará el manga de Fumi Yoshinaga y parece que tendrá toques de ficción histórica, romance y un pequeño punto de ciencia ficción, al situarse en una línea alternativa. Ya ha habido una adaptación a película y otra a serie en acción real, pero es la primera vez que se adapta el manga a anime.

El anime se estrenará en Netflix el 29 de junio, y aunque todavía no se ha confirmado el número de episodios, las series de Netflix suelen rondar los 12 capítulos. Por otro lado, el manga de Yoshinaga se cerró en 2020 con 19 volúmenes, así que hay material de sobra para sacarle chicha.

Studio Deen, el estudio de 'Sasaki to Miyano' y 'Junji Ito Maniac' se ha encargado de la serie, con Noriyuki Abe (director de 'Bleach' y 'Yu Yu Hakusho') al frente del proyecto. Abe es un peso pesado, y el tráiler tiene una pinta bastante interesante a nivel visual, ahora a ver qué tal funciona la historia de 'Ooku: The Inner Chambers' en anime.

